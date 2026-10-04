İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, " Bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde 15 ülke, bunların içerisinde 5 daimi üyenin veto yetkisi, diğer ülkelerin, dünyanın bütün ülkelerinin iradelerinin önüne geçebiliyor. Bir salonda alınan siyasi kararın veya alınamayan kararın karşılığı, binlerce kilometre ötede bombardıman altında kalan bir Gazzeli çocuk olabiliyor. Daha vahimi, benzer acılara, mağdurun kimliğine göre farklı tepkiler verilebiliyor. Bir yerde hayatını kaybeden siviller günlerce dünya gündeminde kalırken, başka bir coğrafyada yaşanan büyük bir insanlık dramı birkaç saniyelik haber görüntüsüne dönüşebiliyor. Ukrayna-Rusya savaşıyla Gazze soykırımını aynı dönemde yaşarken, Avrupa medyasında özellikle ilk yıllarda bu iki çatışmaya, bu iki zulme, bu savaşa ve tabii ki Gazze'deki soykırıma yaklaşımın ne denli dengesiz olduğunu çok net bir şekilde hep birlikte izledik. Kur'an burada çok açık bir ölçü koyuyor. Ukrayna'daki çocuklar sarışın, Gazze'deki çocuklar esmer, bunun bir farkı olmadığını, olmaması gerektiğini bize hatırlatıyor. Bir topluluğa olan kininiz sizi adaletsizliğe sevk etmesin, adaletli olun diyor Allah Teala. Kur'ani adaletin en güçlü taraflarından biri budur. Adalet karşıdakinin kimliğine göre değişmez. Zulmün faili değiştiğinde zulmün adı değişmez. Mağdurun dini, ırkı, milleti, rengi veya pasaportu insan hayatının anlamını, değerini değiştirmez. Bugün dünyanın ihtiyaç duyduğu ölçülerden biri de budur: Aidiyetlerimizi adaletin önüne koymamak. Mizanın bozulduğu ikinci büyük alan servet ve tüketimle kurduğumuz ilişkidir." dedi.

Bilal Erdoğan açıklamalarda bulundu (Foto: DHA)

TEKNOLOJİ İLERLEDİKÇE AHLAKA İHTİYAÇ ARTIYOR

Erdoğan, "Kur'an serveti reddetmiyor. Meşru kazancı, mülkiyeti, ticareti kabul ediyor, fakat servetin insanı esir almasına ve toplumsal sorumluluktan kopmasına karşı güçlü bir ahlak ortaya koyuyor. Zekat bunun için var, infak bunun için var. Allah Teala servetin, sermayenin biriktirilmemesine yönelik bir mizan önümüze koyuyor. Kul hakkı hassasiyetini hayatımızın bir ölçütü olarak önümüze koyuyor. Kur'an bize ne kadar kazandın sorusunun yanında başka sorular da sorduruyor: Nasıl kazandın? Kimin hakkını gözettin? Sahip olduğun imkan başka insanların hayatına nasıl dokundu? Bugün ölçüye en fazla ihtiyaç duyduğumuz alanlardan biri de elbette ki bilgi ve teknolojidir. Bir insanın sesi taklit edilebiliyor, görüntüsü üretilebiliyor. Birkaç saniyelik video, milyonlarca insan tarafından saniyeler içinde izlenip etkileyici olabiliyor. Teknoloji geldikçe buna baktığımız zaman ahlaka duyduğumuz ihtiyaç aslında azalmıyor, artıyor. Teknoloji bize neyi yapabileceğimizi söylüyor, fakat her yapabildiğimiz şeyi yapmamız gerekip gerekmediği sorusuna teknoloji cevap vermiyor. Bugün yapay zekanın gelişiminde kurallar nasıl olmalı konusunda dünya ittifak etmiş değil. Yapay zekayı sadece teknoloji için geliştirmiş olmak için geliştirmek durumuyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

"KUR'AN'IN ÖLÇÜLERİNİ BUGÜNÜN DİLİYLE ANLATABİLMELİYİZ"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: