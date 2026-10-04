Bosna Hersek’te genel seçimde biyometrik seçmen doğrulama, oy pusulası tarama ve video gözetim sistemleri kullanılıyor. (Foto:AA)

SEÇİME KATILIM YÜZDE 41,48'DE KALDI

Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre genel seçime katılım oranı yüzde 41,48 olarak kaydedildi.

Bu oran, 2 Ekim 2022'de gerçekleştirilen genel seçimde kaydedilen yüzde 51,45'lik katılımın yaklaşık 10 puan altında kaldı.

BOSNA HERSEK'TE SEÇMENLER ÇOK SAYIDA MAKAM İÇİN SANDIĞA GİTTİ

Bosna Hersek'te seçmenler, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin yanı sıra ülke ve entite düzeyindeki parlamentolar ile yerel yönetim organlarında görev yapacak isimleri belirlemek için sandık başına gitti.

Seçimlerde Devlet Başkanlığı Konseyinin üç üyesinin yanı sıra devlet düzeyindeki Bosna Hersek Parlamenter Meclisi, Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) Temsilciler Meclisi ve Sırp Cumhuriyeti (RS) Ulusal Meclisi üyeleri için oy kullanıldı.

Sandıkta ayrıca RS Başkanı ve başkan yardımcıları ile FBiH'deki 10 kanton meclisinin üyeleri belirlendi. Özel statüye sahip Brcko'da ise seçmenler, hükûmette görev alacak isimler için oy verdi.