Bosna Hersek seçimlerinde kritik tablo! Devlet Başkanlığı Konseyinde 3 isim öne çıktı
Bosna Hersek’te genel seçimlerin ardından resmî olmayan ilk sonuçlar açıklandı. Oyların yüzde 80’inin sayıldığı seçimde Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliğinde Denis Becirovic, Hırvat üyeliğinde Darijana Filipovic, Sırp üyeliğinde ise Zeljka Cvijanovic öne çıktı. Seçime katılım oranı yüzde 41,48’de kaldı.
Bosna Hersek'te seçim sonuçları belli olmaya başladı! Devlet Başkanlığı Konseyi'nde öne çıkan isimler açıklandı
Bosna Hersek'te yapılan genel seçimde sandıkların büyük bölümü açıldı. Merkez Seçim Komisyonunun (CIK) açıkladığı resmî olmayan ilk sonuçlara göre Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliğinde Denis Becirovic, Hırvat üyeliğinde Darijana Filipovic, Sırp üyeliğinde ise Zeljka Cvijanovic yarışı önde götürüyor. Oyların yüzde 80'inin sayıldığı seçimde katılım oranı yüzde 41,48 olarak kaydedildi.
DEVLET BAŞKANLIĞI KONSEYİ'NDE İLK SONUÇLAR
Bosna Hersek'te genel seçim kapsamında oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Merkez Seçim Komisyonu, resmî olmayan ilk sonuçları duyurdu.
Oyların yüzde 80'inin sayılmasının ardından Devlet Başkanlığı Konseyinin üç üyeliği için yarışta öne çıkan isimler belli oldu.
Boşnak üyelik için Denis Becirovic, Hırvat üyelik için Darijana Filipovic, Sırp üyelik için ise Zeljka Cvijanovic'in önde olduğu bildirildi.
BOŞNAK ÜYELİĞİNDE BECIROVIC ÖNDE
CIK tarafından açıklanan verilere göre Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliği için Denis Becirovic oyların yüzde 38,03'ünü aldı.
Bakir İzetbegoviç yüzde 34,25, Semir Efendic yüzde 25,57, Fahrudin Radoncic ise yüzde 2,16 oy aldı.
HIRVAT ÜYELİĞİNDE FILIPOVIC İLK SIRADA
Devlet Başkanlığı Konseyinin Hırvat üyeliği yarışında Darijana Filipovic yüzde 48,19 oyla ilk sırada yer aldı.
Slaven Kovacevic yüzde 28,79, Zdenko Lucic ise yüzde 23,02 oy aldı.
SIRP ÜYELİĞİNDE CVIJANOVIC ÖNDE
Sırp üyelik için yarışan Zeljka Cvijanovic oyların yüzde 55,6'sını alarak yarışı önde götürdü.
Marinko Bozovic yüzde 26,8, Nebojsa Vukanovic ise yüzde 17,6 oy aldı.
RS BAŞKANLIĞINDA SAVO MINIC ÖNDE
Ülkedeki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS) Başkanlığı seçiminde ise Savo Minic'in yarışı önde götürdüğü aktarıldı.
RS Başkanlığı için seçimde 12 aday yarıştı.
SEÇİME KATILIM YÜZDE 41,48'DE KALDI
Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre genel seçime katılım oranı yüzde 41,48 olarak kaydedildi.
Bu oran, 2 Ekim 2022'de gerçekleştirilen genel seçimde kaydedilen yüzde 51,45'lik katılımın yaklaşık 10 puan altında kaldı.
BOSNA HERSEK'TE SEÇMENLER ÇOK SAYIDA MAKAM İÇİN SANDIĞA GİTTİ
Bosna Hersek'te seçmenler, Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak, Sırp ve Hırvat üyelerinin yanı sıra ülke ve entite düzeyindeki parlamentolar ile yerel yönetim organlarında görev yapacak isimleri belirlemek için sandık başına gitti.
Seçimlerde Devlet Başkanlığı Konseyinin üç üyesinin yanı sıra devlet düzeyindeki Bosna Hersek Parlamenter Meclisi, Bosna Hersek Federasyonu (FBiH) Temsilciler Meclisi ve Sırp Cumhuriyeti (RS) Ulusal Meclisi üyeleri için oy kullanıldı.
Sandıkta ayrıca RS Başkanı ve başkan yardımcıları ile FBiH'deki 10 kanton meclisinin üyeleri belirlendi. Özel statüye sahip Brcko'da ise seçmenler, hükûmette görev alacak isimler için oy verdi.
SANDIKLARDA BİYOMETRİK DOĞRULAMA UYGULANDI
Seçimin önemli yeniliklerinden biri, yaklaşık 4 bin 500 sandık noktasının tamamında biyometrik seçmen doğrulama, oy pusulası tarama ve video gözetim sistemlerinin kullanılması oldu.
Seçmenler, kimlik kontrolünün ardından parmak izlerini okuttu. Oy verme işlemi kâğıt pusulalarla gerçekleştirildi. Pusulalar sandığa atılmadan önce tek tek tarayıcıdan geçirildi.
Oy pusulalarının taranmasıyla elde edilen veriler doğrudan Merkez Seçim Komisyonuna iletildi.
BİR ÖNCEKİ SEÇİMDE KİMLER SEÇİLMİŞTİ?
Bosna Hersek'te genel seçimler dört yılda bir yapılıyor. 2 Ekim 2022'de gerçekleştirilen seçimde Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak üyeliğine Denis Becirovic, Hırvat üyeliğine Zeljko Komsic, Sırp üyeliğine ise Zeljka Cvijanovic seçilmişti.