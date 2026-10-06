CANLI YAYIN
Geri

Marco Rubio'dan Netanyahu'ya uçakta telefon

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, İzlanda’ya yaptığı uçak yolculuğu sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, görüşmenin içeriğine ve detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Marco Rubio'dan Netanyahu'ya uçakta telefon

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü bildirildi.

İsrail basınına göre, Rubio'nun dün İzlanda'ya yolculuğu sırasında uçağındayken Netanyahu'yu telefonla arayarak görüştüğü aktarıldı.

Haberde, görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Marco Rubio'dan Netanyahu'ya uçakta telefon-2 Marco Rubio'dan Netanyahu'ya uçakta telefon-3 Marco Rubio'dan Netanyahu'ya uçakta telefon-4
Rusya'da veba alarmı: 200 kişi karantinada! ABD'den biyolojik silah iddiası
SONRAKİ HABER

ABD'den biyolojik silah iddiası
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler