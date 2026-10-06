Marco Rubio'dan Netanyahu'ya uçakta telefon
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun, İzlanda’ya yaptığı uçak yolculuğu sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. İsrail basınında yer alan haberlerde, görüşmenin içeriğine ve detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
Giriş Tarihi:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğü bildirildi.
İsrail basınına göre, Rubio'nun dün İzlanda'ya yolculuğu sırasında uçağındayken Netanyahu'yu telefonla arayarak görüştüğü aktarıldı.
Haberde, görüşmenin içeriğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya