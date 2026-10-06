Kenya Sağlık Bakanlığı, ülkenin başkenti Nairobi'de ilk Ebola vakasının doğrulandığını ve hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

KENYA'DA İLK EBOLA ÖLÜMÜ

Kenya ulusal basınında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanı Aden Duale, ülkede Ebola kaynaklı ilk ölümle ilgili açıklama yaptı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) Uganda üzerinden Kenya'ya gelen bir kişide, Ebola virüsünün Bundibugyo türünün tespit edildiğini söyleyen Duale, hastanın son 7 yıldır KDC'de yaşadığını ve çalıştığını, yaklaşık bir ay önce rahatsızlandığını ve ülke genelindeki çeşitli hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti.

Duale, hastanın daha sonra kara yoluyla Uganda'ya geçtiğini ve buradan Kenya'ya dönmek üzere yola çıktığını, 3 Ekim'de 23 yolcunun bulunduğu Jambojet uçağıyla Nairobi'deki Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı'na geldiğini kaydetti.