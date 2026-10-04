COP31 Başkanı Kurum Finansmana Erişim ve Okyanus ve İklim Bağlantısı başlıklı ana oturumlara katılıp konuşma yapacak.



FİNANS VE OKYANUSLAR ELE ALINACAK

7 Ekim Çarşamba günü Pre-COP'un açılış ve ana konuşmasını gerçekleştirmesi beklenen COP31 Başkanı Kurum, ikili görüşmeler de yapacak. Gözlemci Gruplar ile Bakanlar Diyaloğu'na katılacak olan COP31 Başkanı Kurum'a daha sonra UNFCCC ekibi tarafından brifing verilecek. 8 Ekim Perşembe günü ise aile fotoğrafı organizasyonuna katılması beklenen COP31 Başkanı Kurum daha sonra sırasıyla Finansmana Erişim ve Okyanus ve İklim Bağlantısı başlıklı ana oturumlara katılıp konuşma yapacak. COP31 Başkanı Kurum bu oturumlarda Türkiye'nin COP31 Eylem Gündemi öncelikleri dahil olmak üzere Trabzon Mavi Diyaloğu'ndan önemli mesajları vurgulayacak.

Bakan Murat Kurum Pasifik'teki Pre-COP Zirvesi'ne başkanlık edecek



PRE-COP'TA 4 TEMA

Pasifik Pre-COP, 1,5°C'lik bir aralığı korumak, iklim finansmanına erişimi iyileştirmek, okyanus-iklim bağlantısını yükseltmek, Pasifik'in seslerini ve liderliğini güçlendirmek olmak üzere 4 temada konumlandırıldı.

BM'NİN COP VE PRE-COP SÜREÇLERİ

Her yıl düzenlenen COP zirvesinin ev sahipliği, BM'de 5 bölgeye ayrılıyor. Zirveye geçen yıl Latin Amerika ve Karayipler Grubu'ndan Brezilya ev sahipliği yaptı. Bu yıl ise COP31'de Türkiye "Batı Avrupa ve Diğerleri" (WEOG) grubu adına ev sahipliği yapıyor. Avustralya ise COP31'in müzakere başkanlığını yürütüyor. Bu kapsamda Avustralya'nın talebiyle Pre-COP Pasifik ada ülkeleri Fiji ve Tuval'da düzenleniyor.

Pre-COP, her yıl düzenlenen dünyanın en kapsamlı iklim organizasyonu olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) Taraflar Konferansı (COP) öncesinde, ana zirvenin hazırlıklarını yapmak ve ülkeler arasındaki anlaşmazlıkları azaltmak için toplanan ön görüşme ve hazırlık zirvesidir. Resmi COP programları öncesi bakanlar ve üst düzey yetkililer bir toplantılarda bir araya gelip müzakere süreçlerini başlatırlar. Zorlu müzakere başlıklarında ortak bir dil ve uzlaşı alanı oluşturulmaya çalışılır.

Neden Tuvalu? İklim değişikliğiyle su seviyelerinin yükselmesi, ekstrem hava olaylarının meydana gelmesi, toprağın ve içme suyunun olumsuz etkilenmesi, başta Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit ediyor. Pasifik'te 9 mercan adasından oluşan ve 11 bin civarında nüfusa sahip Tuvalu, iklim değişikliği nedeniyle sular altında kalma riskiyle karşı karşıya. Bilim insanları 2100 yılına kadar ülke topraklarının yüzde 95'inin sular altında kalacağını öngörüyor. Topraklarıyla birlikte devlet statüsünü de kaybetme riski taşıyan Tuvalu, bu felaket senaryosunun gerçekleşmesi durumunda vatandaşlarına yaşam alanı sağlamak için Avustralya hükümetiyle Kasım 2023'te "Avustralya-Tuvalu Falepili Birliği" anlaşmasına imza attı. Tuvalu halkına aşamalı olarak Avustralya'ya göç etme imkanı tanıyan bu anlaşma, dünyada iki ülke arasında iklim değişikliği kaynaklı göçe ilişkin imzalanan ilk belge olmasıyla önem arz ediyor. Anlaşma kapsamında, yılda 280 Tuvalu vatandaşına, Avustralya'ya göç ederek burada kalıcı olarak ikamet etme, eğitim alma ve çalışma hakkı tanınıyor. Anlaşmayla başlatılan özel vize programına 2025'te başvuran Tuvalululardan oluşan ilk grup geçen yılın sonlarında Avustralya'ya ulaştı. Öte yandan Fiji, Vanuatu, Küba, Jamaika, Maldivler ve diğerlerinin bulunduğu ada ülkeleri de iklim değişikliği karşısında en hassas bölgeler arasında yerini alıyor.

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