Ankara 'nın Polatlı ilçesinde, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri tarafından yürütülen drenaj çalışması sırasında meydana gelen göçükte Müslüm Mahallesi Muhtarı Tufan Bahçeci (50), hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden muhtar Tufan Bahçeci. (Foto: DHA)

Olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Müslüm Mahallesi'nde meydana geldi. ASKİ ekipleri tarafından yürütülen drenaj çalışması sırasında kazılan kanalda henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu. Çalışmaların başında bulunan Muhtar Tufan Bahçeci, göçük altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrası toprak altından çıkarılan Tufan Bahçeci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.