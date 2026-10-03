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Masaj salonu görünümlü fuhuş çetesi çökertildi: 11 milyon liralık varlığa el konuldu

Bursa merkezli olmak üzere Bursa ve Hatay'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, masaj salonlarında kadınları fuhşa teşvik ettiği ve suç gelirlerini akladığı belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 21 mağdur kadın kurtarılırken, milyonlarca lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

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Masaj salonu görünümlü fuhuş çetesi çökertildi: 11 milyon liralık varlığa el konuldu

Bursa ve Hatay'da fuhşa teşvik ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı, 21 mağdur kadın kurtarıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında bazı masaj salonlarına yönelik kapsamlı operasyon düzenlendi. (Foto: İHA)Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında bazı masaj salonlarına yönelik kapsamlı operasyon düzenlendi. (Foto: İHA)


Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, kent genelinde faaliyet gösteren 7 ayrı masaj salonunda maddi durumlarından yararlanılan kadınların fuhşa teşvik edildiği ve elde edilen gelirlerin aklandığı tespit edildi. Bursa merkezli ve Hatay'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Fuhşa zorlandığı tespit edilen 21 kadın kurtarıldı. (Foto: İHA)Fuhşa zorlandığı tespit edilen 21 kadın kurtarıldı. (Foto: İHA)

21 MAĞDUR KADIN KURTARILDI

Ekiplerin aramalarında, fuhuş gelirlerinin kaydedildiği defterler, 53 bin 900 TL para, 19 cep telefonu ile çeşitli materyaller ele geçirildi. Operasyon kapsamında fuhşa zorlandığı belirlenen 21 mağdur kadın kurtarıldı.

Şüphelilere ait yaklaşık 11 milyon liralık mal varlığına el konuldu. (Foto: İHA)Şüphelilere ait yaklaşık 11 milyon liralık mal varlığına el konuldu. (Foto: İHA)

Suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı değerlendirilen yaklaşık 6 milyon TL değerinde 3 araç, 4 milyon 900 bin TL değerinde 1 taşınmaz ile şüphelilere ait banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

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