Şüphelilere ait yaklaşık 11 milyon liralık mal varlığına el konuldu. (Foto: İHA)

Suçtan elde edilen gelirlerin aklandığı değerlendirilen yaklaşık 6 milyon TL değerinde 3 araç, 4 milyon 900 bin TL değerinde 1 taşınmaz ile şüphelilere ait banka ve elektronik para hesaplarına el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği bildirildi.

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