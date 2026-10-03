Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 5-9 Ekim tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) ile ilgili, " Ülkemizin üretim gücünü, yüksek teknoloji kabiliyetlerini ve medeniyet mirasımızı tüm dünyaya tanıtarak "Türkiye Yüzyılı"nı aynı zamanda "Uzayın Yüzyılı" yapma kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz. " ifadesini kullandı.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından her yıl düzenlenen kongre, bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ev sahipliğinde, SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde ve AA'nın " Global İletişim Ortaklığı "nda Antalya NEST Kongre Merkezi'nde yapılacak.

Kongreye 1 Ekim itibarıyla 108 ülkeden toplam 6 bin 893 delege kayıt yaptırdı. (Foto: Takvim Foto Arşivi)

Kacır, konuya ilişkin açıklamasında, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde uzay bilimleri ve teknolojilerinde tarihi bir atılım dönemi yaşadığını vurgulayarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ilan ettikleri Milli Uzay Programı hedeflerini birer birer gerçeğe dönüştürürken, dünyanın en köklü ve prestijli uzay zirvesi olan IAC 2026'ya ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Milli uzay vizyonlarını dünya ile buluşturacaklarının altını çizen Kacır, şu değerlendirmede bulundu:

"Antalya'da sadece küresel uzay sanayisinin devlerini değil bilimin, inovasyonun ve uluslararası işbirliğinin ortak aklını bir araya getiriyoruz. Ülkemizin delege kayıtlarında 108 ülke arasında birinci sırada yer alması, Türk gençliğinin, araştırmacılarımızın ve sanayicilerimizin uzay vizyonumuza duyduğu inancın en somut göstergesidir. Türkiye uzay diplomasisinde oyun kurucu ve birleştirici bir rol üstleniyor. Antalya'da yakacağımız bu meşale, astronotlarımızdan mühendislerimize, girişimcilerimizden geleceğin uzay kaşifleri olan çocuklarımıza kadar tüm ekosistemimize yeni ufuklar açacak. Küresel uzay yönetişiminin, yeni nesil teknolojilerin ve derin uzay araştırmalarının kalbi 5 gün boyunca Türkiye'de atacak. Ülkemizin üretim gücünü, yüksek teknoloji kabiliyetlerini ve medeniyet mirasımızı tüm dünyaya tanıtarak Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda "Uzayın Yüzyılı" yapma kararlılığımızı bir kez daha tüm dünyaya göstereceğiz."

TÜRKİYE, EN ÇOK KATILIMCISI BULUNAN ÜLKELER SIRALAMASINDA ZİRVEDE

Kacır, kongre öncesinde açıklanan resmi katılım verilerinin, küresel ilginin rekor seviyeye ulaştığını ortaya koyduğuna işaret ederek, 1 Ekim itibarıyla 108 ülkeden toplam 6 bin 893 delege ve katılımcının kongreye kayıt yaptırdığını, başvurularda 955 delege ile yer alan ev sahibi Türkiye'nin, en çok katılımcısı bulunan ülkeler sıralamasında ilk basamakta yer aldığını, Türkiye'yi sırasıyla ABD, Almanya, İtalya ve Japonya'nın izlediğini bildirdi.