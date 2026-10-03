Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17'nci yıl dönümü ile Türk Devletleri İş Birliği Günü vesilesiyle tebrik mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Erdoğan, Türk dünyasının ortak tarihi ve kültürel bağlarına vurgu yaptı.

"EN KALBî DUYGULARIMLA TEBRİK EDİYORUM"

Başkan Erdoğan, mesajında"Türk Devletleri Teşkilatımızın kurulmasını sağlayan Nahçıvan Anlaşması'nın 17'nci yıl dönümü ile Türk Devletleri İş Birliği Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK" VURGUSU

Ortak dayanışma vizyonunun altını çizen Başkan Erdoğan, mesajını "Dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla çıktığımız bu kardeşlik yolunda birliğimizin, beraberliğimizin, dayanışmamızın daim ve kaim olmasını diliyorum." temennisiyle tamamladı.

Başkan Erdoğan'ın X paylaşımında yer alan görsel