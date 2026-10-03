Şam'da "Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu" heyecanı: 4 Ekim'de ilk ders zili çalacak
Türkiye ile Suriye arasındaki eğitim iş birliği kapsamında, Şam'ın Artuz bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu, 4 Ekim Pazar günü eğitime başlıyor. 36 derslik ve 1.000 öğrenci kapasiteli okul; ana sınıfından liseye kadar tüm kademelerde nitelikli eğitim sunmayı amaçlıyor.
Türkiye ile Suriye arasında sürdürülen iş birliği ve eş güdüm çalışmaları kapsamında, Suriye'de çocuklar ve gençlerin nitelikli eğitime erişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu çerçevede, Suriye'nin başkenti Şam'ın Artuz bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterecek yeni bir eğitim kurumunun açılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.
Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanındaki iş birliği çerçevesinde yapılan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu, 4 Ekim Pazar günü öğrencilere kapılarını açacak.
BİN ÖĞRENCİ KAPASİTELİ
Ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanan okul, toplam 36 derslik ve yaklaşık 1000 öğrenci kapasitesine sahip olacak. Milli Eğitim Bakanlığı heyeti, okulun açılışına ve ilk derse katılacak.
Suriye halkının huzur ve istikrara kavuşmasına katkı sunulması, ülkeye geri dönüşlerin hızlandırılması, dönüş yapan ailelerin çocukların intibaklarının desteklenmesi, Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi, kültürel ve insani bağların eğitim alanındaki iş birlikleriyle pekiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen okulun adı, "Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu" olarak belirlendi.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Suriye'deki yoğun eğitim diplomasisi faaliyetlerinin bir sonucu olarak açılacak Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nun Türkiye'nin eğitim alanındaki birikim ve tecrübesini bölgedeki öğrencilerle buluşturan öncü bir eğitim kurumu olması, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.
Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu'nu 18 Eylül'de ziyaret ederek incelemelerde bulunmuş ve hazırlık çalışmaları hakkında bilgi almıştı.
HABER: SEMİH KARA - BURCU ŞEN