Türkiye ile Suriye arasında sürdürülen iş birliği ve eş güdüm çalışmaları kapsamında, Suriye'de çocuklar ve gençlerin nitelikli eğitime erişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede, Suriye'nin başkenti Şam'ın Artuz bölgesinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösterecek yeni bir eğitim kurumunun açılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Türkiye ile Suriye arasında eğitim alanındaki iş birliği çerçevesinde yapılan Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu, 4 Ekim Pazar günü öğrencilere kapılarını açacak.

BİN ÖĞRENCİ KAPASİTELİ Ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinin tamamını kapsayacak şekilde tasarlanan okul, toplam 36 derslik ve yaklaşık 1000 öğrenci kapasitesine sahip olacak. Milli Eğitim Bakanlığı heyeti, okulun açılışına ve ilk derse katılacak. Suriye'de ʺŞam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okuluʺ heyecanı yaşanıyor. (Fotoğraflar: AA) Suriye halkının huzur ve istikrara kavuşmasına katkı sunulması, ülkeye geri dönüşlerin hızlandırılması, dönüş yapan ailelerin çocukların intibaklarının desteklenmesi, Türkiye ile Suriye arasındaki tarihi, kültürel ve insani bağların eğitim alanındaki iş birlikleriyle pekiştirilmesi amacıyla hayata geçirilen okulun adı, "Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu" olarak belirlendi.