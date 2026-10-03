Ankara ve İstanbul emniyet güçleri, kamu düzenini bozduğu, müşterileri mağdur ettiği ve yasa dışı faaliyet yürüttüğü tespit edilen eğlence mekanları ile sokak şahıslarına yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. İki büyükşehirde yürütülen operasyonlar kapsamında onlarca şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda işletmeye kapatma cezası ve yüksek miktarda idari para cezası kesildi.

94 KADINA İDARİ İŞLEM Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, belirlenen 19 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Denetimler sonucunda 68 kişi gözaltına alınırken işletmelerde çalıştığı tespit edilen 94 kadına ise idari işlem uygulandı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.

POLATLI'DA DENETİM Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Gülveren Mahallesi'ndeki eğlence mekanlarına yönelik gelen ihbarlar emniyet birimlerini harekete geçirdi. Müşterilerden fahiş fiyatlar talep edildiği, hesaplara itiraz eden vatandaşların tehdit edilerek zorla senet imzalatıldığı, mekanlarda uyuşturucu ticareti yapıldığı ve çalışan kadınların fuhşa zorlandığı yönündeki bildirimler üzerine Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi.

Ankara'da 94 kadına idari işlem uygulandı (Foto: DHA)

BEYOĞLU'NDA HUZUR DENETİMİ: 20 İŞLETMEYE KİLİT

İstanbul Beyoğlu'nda da benzer bir asayiş harekâtı yürütüldü. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri; yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzur ile güvenliğini sağlamak amacıyla turistlerin yoğun bulunduğu alanlarda denetim başlattı. Çalışmalarda dilencilik, çocukların çalıştırılması, turistlere yönelik ısrarcı satış ve hanutçuluk faaliyetleri ile değnekçilik (izinsiz otoparkçılık) uygulamaları hedef alındı. Sokakları işgal eden ve gürültü kirliliği oluşturan eğlence mekanları mercek altına alındı.

Uygulamalar sırasında dilencilik yaptığı belirlenen 15 kişiye idari işlem uygulanırken dilendirildiği tespit edilen 25 çocukla ilgili yasal süreç başlatıldı. Hanutçuluk yapan 35 kişiye idari işlem yapılarak bu kişilerle bağlantılı 10 iş yeri kapatıldı. Yetkisi olmadan otopark ücreti toplayan 5 değnekçi hakkında adli işlem yapıldı.