Ankara ve İstanbul'da eğlence mekanlarına operasyon: 68 gözaltı 94 kadına idari işlem 20 mekana kilit!
Ankara Polatlı ve İstanbul Beyoğlu’nda eğlence mekanları ile sokak asayişine yönelik operasyonlar düzenlendi. Polatlı’da fahiş fiyat, senetle tehdit ve fuhuş iddiaları üzerine 19 adrese yapılan baskınlarda 68 kişi gözaltına alınırken 94 kadına ise idari işlem uygulandı. Beyoğlu’nda kamu düzenini bozan 20 işletme kapatıldı ve 725 bin lira ceza uygulandı. Denetimlerde aranan 11 şüpheli yakalanırken onlarca kişiye idari ve adli işlem yapıldı.
Ankara ve İstanbul emniyet güçleri, kamu düzenini bozduğu, müşterileri mağdur ettiği ve yasa dışı faaliyet yürüttüğü tespit edilen eğlence mekanları ile sokak şahıslarına yönelik geniş çaplı denetimler gerçekleştirdi. İki büyükşehirde yürütülen operasyonlar kapsamında onlarca şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda işletmeye kapatma cezası ve yüksek miktarda idari para cezası kesildi.
POLATLI'DA DENETİM
Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan Gülveren Mahallesi'ndeki eğlence mekanlarına yönelik gelen ihbarlar emniyet birimlerini harekete geçirdi. Müşterilerden fahiş fiyatlar talep edildiği, hesaplara itiraz eden vatandaşların tehdit edilerek zorla senet imzalatıldığı, mekanlarda uyuşturucu ticareti yapıldığı ve çalışan kadınların fuhşa zorlandığı yönündeki bildirimler üzerine Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı talimat verdi.
94 KADINA İDARİ İŞLEM
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, belirlenen 19 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Denetimler sonucunda 68 kişi gözaltına alınırken işletmelerde çalıştığı tespit edilen 94 kadına ise idari işlem uygulandı. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerin, Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi.
BEYOĞLU'NDA HUZUR DENETİMİ: 20 İŞLETMEYE KİLİT
İstanbul Beyoğlu'nda da benzer bir asayiş harekâtı yürütüldü. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri; yerli ve yabancı ziyaretçilerin huzur ile güvenliğini sağlamak amacıyla turistlerin yoğun bulunduğu alanlarda denetim başlattı. Çalışmalarda dilencilik, çocukların çalıştırılması, turistlere yönelik ısrarcı satış ve hanutçuluk faaliyetleri ile değnekçilik (izinsiz otoparkçılık) uygulamaları hedef alındı. Sokakları işgal eden ve gürültü kirliliği oluşturan eğlence mekanları mercek altına alındı.
Uygulamalar sırasında dilencilik yaptığı belirlenen 15 kişiye idari işlem uygulanırken dilendirildiği tespit edilen 25 çocukla ilgili yasal süreç başlatıldı. Hanutçuluk yapan 35 kişiye idari işlem yapılarak bu kişilerle bağlantılı 10 iş yeri kapatıldı. Yetkisi olmadan otopark ücreti toplayan 5 değnekçi hakkında adli işlem yapıldı.
ARANANLAR YAKALANDI
Denetimler kapsamında kontrol edilen 25 alkollü eğlence mekanından mevzuata aykırı hareket eden 10'u hakkında kapatma kararı verildi. Böylece Beyoğlu genelinde kapatılan toplam işletme sayısı 20'ye ulaştı. Vergi denetim ekiplerinin yaptığı incelemelerde usulsüzlük tespit edilen mekanlara ise toplam 725 bin lira idari para cezası kesildi.
Saha denetimleri sırasında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasından geçirilen 610 kişiden, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.