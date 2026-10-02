Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sandıkların açılmasıyla sayım sürecine geçildi. Bu sırada iki adayın destekçileri arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Salonda tekme ve yumrukların havada uçuştuğu arbede yaşanırken, taraflar birbirlerine fiziki müdahalede bulundu. Yaşananlar salondaki kameralar tarafından da kaydedildi.

Yeni Parti'nin olağan kongre takvimi kapsamında Buca İlçe Başkanlığı için gerçekleştirilen ön seçimde Kurucu İlçe Başkanı Suat Bulut ile daha önce il yönetiminde görev yapan Hüseyin Duyan yarıştı.

İzmir'in Buca ilçesinde Yeni Parti İlçe Başkanlığı için düzenlenen ön seçimde oy sayımı sırasında tansiyon yükseldi. Suat Bulut ile Hüseyin Duyan'ın destekçileri arasında başlayan tartışma kısa sürede arbedeye dönüştü. Salona giren polis ekipleri tarafları ayırırken, sandıktan 1403 oyla Hüseyin Duyan çıktı.

Yeni Parti Buca ön seçiminde salon karıştı! (Foto: video ekran görüntüsü)

POLİS SALONA GİRDİ

Gerginliğin yükselmesi üzerine salonda bulunan partililer tarafları ayırmaya çalıştı. Polis ekiplerinin de müdahalesiyle kavga sona erdirilirken taraflar birbirinden uzaklaştırıldı. Olayın ardından salondaki güvenlik tedbirleri artırıldı. Kavga nedeniyle yaralanan ya da gözaltına alınan olduğuna ilişkin şu ana kadar doğrulanmış bir açıklama yapılmadı.

SANDIKTAN HÜSEYİN DUYAN ÇIKTI

Yaşanan gerginliğin ardından tamamlanan sayımda Hüseyin Duyan 1403 oy alırken, Suat Bulut 1141 oyda kaldı. Kullanılan toplam 2 bin 574 oyun 2 bin 544'ü geçerli sayıldı. Böylece Duyan rakibine 262 oy fark atarak ön seçimi kazandı.

Duyan'ın bu sonuçla Yeni Parti Buca İlçe Kongresine tek başkan adayı olarak girme hakkı kazandığı bildirildi.