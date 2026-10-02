CANLI YAYIN
Geri

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen'in test sonuçları belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen’in uyuşturucu testi sonuçları belli oldu. Osmanlı'nın saçında kokain maddesi tespit edilirken Yeşilçimen’in uyuşturucu testinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen'in test sonuçları belli oldu

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydan Osmanlı ile Yeşim Yeşilçimen'in uyuşturucu testlerinin sonuçları belli oldu.

Aydan Osmanlı'nın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirlendi.

Yeşim Yeşilçimen'in testi negatif çıktı. (Foto: Sosyal medya)Yeşim Yeşilçimen'in testi negatif çıktı. (Foto: Sosyal medya)

SAÇINDA KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde Aydan Osmanlı'nın saçında kokain tespit edildi. Yeşim Yeşilçimen'in uyuşturucu testinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

Melisa Şenolsunun uyuşturucu testi pozitif: Saçta kokain çıktı... Melis Sezen ve Nilperi Şahinkayadan açıklamaMelisa Şenolsunun uyuşturucu testi pozitif: Saçta kokain çıktı... Melis Sezen ve Nilperi Şahinkayadan açıklama

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen'in test sonuçları belli oldu-2 Ünlülere uyuşturucu operasyonunda Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen'in test sonuçları belli oldu-3 Ünlülere uyuşturucu operasyonunda Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen'in test sonuçları belli oldu-4
Yeni Parti Buca İlçe Başkanlığı ön seçiminde yumruklar konuştu: Suat Bulut ve Hüseyin Duyan’ın destekçileri birbirine girdi
SONRAKİ HABER

İzmir’de Yeni Parti’liler birbirine girdi
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler