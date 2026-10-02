Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydan Osmanlı ile Yeşim Yeşilçimen'in uyuşturucu testlerinin sonuçları belli oldu.

Aydan Osmanlı'nın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirlendi.

Yeşim Yeşilçimen'in testi negatif çıktı. (Foto: Sosyal medya)

SAÇINDA KOKAİN TESPİT EDİLDİ

Yapılan incelemelerde Aydan Osmanlı'nın saçında kokain tespit edildi. Yeşim Yeşilçimen'in uyuşturucu testinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN