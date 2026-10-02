Ünlülere uyuşturucu operasyonunda Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen'in test sonuçları belli oldu
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydan Osmanlı ve Yeşim Yeşilçimen’in uyuşturucu testi sonuçları belli oldu. Osmanlı'nın saçında kokain maddesi tespit edilirken Yeşilçimen’in uyuşturucu testinin ise negatif çıktığı öğrenildi.
Giriş Tarihi:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Aydan Osmanlı ile Yeşim Yeşilçimen'in uyuşturucu testlerinin sonuçları belli oldu.
Aydan Osmanlı'nın uyuşturucu testinin pozitif çıktığı belirlendi.
SAÇINDA KOKAİN TESPİT EDİLDİ
Yapılan incelemelerde Aydan Osmanlı'nın saçında kokain tespit edildi. Yeşim Yeşilçimen'in uyuşturucu testinin ise negatif çıktığı öğrenildi.
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel