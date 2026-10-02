Sosyal medyada sahte satış ağına darbe: 700 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi
Mardin merkezli 10 ilde internet ve sosyal medya üzerinden araç kiralama, evde ek iş, cep telefonu ve çeşitli ürünlerin satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, hesaplarında 700 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sosyal medya platformları üzerinden çok sayıda kişinin dolandırıldığı belirlendi.
HESAPLARDA 700 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ
Şüphelilerin, araç kiralama, evde ek iş, cep telefonu, oto yedek parça ile tarım ve hayvancılık aletleri satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) alınan ham veriler üzerinde yapılan incelemelerde ise şüphelilerin hesaplarında toplam 700 milyon lira işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.
10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Soruşturma kapsamında Mardin merkezli olmak üzere Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
DOLANDIRICILIK AĞINDAN CEP TELEFONLARI VE TABANCA ÇIKTI
Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 30 fişek ve 2 şarjörün yanı sıra 14 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet, 4 USB bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.
6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kızıltepe Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
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