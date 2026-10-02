Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sosyal medya platformları üzerinden çok sayıda kişinin dolandırıldığı belirlendi.

Operasyondan görüntüler (Fotoğraflar: DHA) HESAPLARDA 700 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ Şüphelilerin, araç kiralama, evde ek iş, cep telefonu, oto yedek parça ile tarım ve hayvancılık aletleri satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) alınan ham veriler üzerinde yapılan incelemelerde ise şüphelilerin hesaplarında toplam 700 milyon lira işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.