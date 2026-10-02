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Sosyal medyada sahte satış ağına darbe: 700 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi

Mardin merkezli 10 ilde internet ve sosyal medya üzerinden araç kiralama, evde ek iş, cep telefonu ve çeşitli ürünlerin satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, hesaplarında 700 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

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Sosyal medyada sahte satış ağına darbe: 700 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, internet ve sosyal medya platformları üzerinden çok sayıda kişinin dolandırıldığı belirlendi.

Operasyondan görüntüler (Fotoğraflar: DHA)Operasyondan görüntüler (Fotoğraflar: DHA)

HESAPLARDA 700 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin, araç kiralama, evde ek iş, cep telefonu, oto yedek parça ile tarım ve hayvancılık aletleri satışı vaadiyle vatandaşları dolandırdığı tespit edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) alınan ham veriler üzerinde yapılan incelemelerde ise şüphelilerin hesaplarında toplam 700 milyon lira işlem hacmi bulunduğu ortaya çıkarıldı.

Sosyal medyada sahte satış ağına darbe: 700 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi-3

10 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Mardin merkezli olmak üzere Mersin, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Muş, İstanbul, Gaziantep ve Bitlis'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Sosyal medyada sahte satış ağına darbe: 700 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi-4

DOLANDIRICILIK AĞINDAN CEP TELEFONLARI VE TABANCA ÇIKTI

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 30 fişek ve 2 şarjörün yanı sıra 14 cep telefonu, 14 SIM kart, 1 tablet, 4 USB bellek ve 1 hafıza kartı ele geçirildi.

Sosyal medyada sahte satış ağına darbe: 700 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi-5

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kızıltepe Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Sosyal medyada sahte satış ağına darbe: 700 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi-7 Sosyal medyada sahte satış ağına darbe: 700 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi-8 Sosyal medyada sahte satış ağına darbe: 700 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi-9

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