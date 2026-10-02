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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı: Yağışlı hava ve mesai bitimiyle D-100 ve TEM güzergahlarında trafik kilitlendi

Haftanın son iş gününde mesai bitimiyle bastıran yağış, İstanbul trafiğini adeta felç etti. Boğaz köprülerinden D-100 ve TEM arterlerine kadar iki yaka arasındaki ana güzergahlarda tekerler durma noktasına gelirken, kilometrelerce uzayan araç kuyrukları havadan görüntülendi. Kent genelindeki harita verileri kritik eşiğe ulaşırken; hem karayolunda hem toplu taşımada tablo ağırlaşıyor. İşte megakent trafiğinde dakika dakika son durum ve kilitlenen güzergahlar...

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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı: Yağışlı hava ve mesai bitimiyle D-100 ve TEM güzergahlarında trafik kilitlendi

İstanbul'da haftanın son iş gününde mesai bitimi ve yağışlı havanın bir araya gelmesiyle kentin ana arterlerinde trafik durma noktasına geldi. D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerlerken, akşam saatlerinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Yağışlı hava ve mesai bitimiyle İstanbul genelinde trafik durma noktasına geldi. | Görseller: DHAYağışlı hava ve mesai bitimiyle İstanbul genelinde trafik durma noktasına geldi. | Görseller: DHA

HARİTAYA YANSIYAN VERİLER: AA VE DHA ORANLARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik verilerine göre akşam saatlerinde kilitlenen yollardaki yoğunluk oranları ajansların geçtiği saat dilimlerine göre farklılık gösterdi:

İBB Trafik Yoğunluğu Haritası Akşam Saatleri Ölçümü
AA Verileri Saat 18.30
%72 Kent Geneli
Anadolu Yakası: %78
Avrupa Yakası: %69
DHA Verileri Saat 18.45
%71 Kent Geneli
Yağışlı havanın etkisiyle ana arterlerde trafik durma noktasına geldi.
Kaynak: İBB Trafik Yoğunluğu Haritası

KÖPRÜ GEÇİŞLERİ VE BOĞAZ HATLARINDA SON DURUM

Mesai bitimiyle birlikte her iki yakada köprü bağlantıları ve ana arterler kilitlendi:

  • 15 Temmuz Şehitler Köprüsü: Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte köprü girişine kadar uzun araç kuyrukları oluştu. Avrupa Yakası'nda Çağlayan ve Mecidiyeköy mevkilerinde akış durma noktasına geldi.
  • Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: Avrupa'dan Anadolu'ya geçişin yanı sıra TEM Hasdal ve Seyrantepe mevkileriyle köprü güzergahında çift yönlü yoğunluk gözlendi.
  • Bağlantı Yolları: Haliç Köprüsü ile Basın Ekspres bağlantı yolunda çift yönlü araç yoğunluğu kaydedilirken; Büyükdere Caddesi'nin Sarıyer yönü ve Levent-TEM bağlantısında trafik adım adım ilerledi.

İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 70'i aştı: Yağışlı hava ve mesai bitimiyle D-100 ve TEM güzergahlarında trafik kilitlendi-3

D-100 VE TEM GÜZERGAHLARINDA KİLOMETRELERCE KUYRUK

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Cevizlibağ, Yenibosna ve Bahçelievler mevkilerinde her iki yönde araçlar ilerlemekte zorlandı. Güzergahın Avcılar kesiminde yer yer tıkanıklıklar yaşanırken, Beylikdüzü mevkisinin Ankara istikameti ile TÜYAP çevresinde Edirne yönü yoğun seyretti. TEM Otoyolu'nun Mahmutbey-Esenyurt gişeleri ile Bahçeşehir-Esenyurt bağlantı yolunda da araç kuyrukları uzadı.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Ataşehir arasında ve Ataşehir-Sultanbeyli hattında araç trafiği yoğunlaştı; Kadıköy istikametinde akış Ataşehir'den itibaren yavaşladı.

TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOLCU AKINI

Yollardaki kilitlenmeyle birlikte kentin toplu taşıma ağında da yoğunluk zirveye ulaştı. Akşam saatlerinde metrobüs, metro, tramvay ve otobüs durakları ile aktarma merkezlerinde evlerine dönmeye çalışan yolcular nedeniyle yoğun kalabalıklar oluştu.

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