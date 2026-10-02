İstanbul'da haftanın son iş gününde mesai bitimi ve yağışlı havanın bir araya gelmesiyle kentin ana arterlerinde trafik durma noktasına geldi. D-100 kara yolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında araçlar güçlükle ilerlerken, akşam saatlerinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Mesai bitimiyle birlikte her iki yakada köprü bağlantıları ve ana arterler kilitlendi:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik verilerine göre akşam saatlerinde kilitlenen yollardaki yoğunluk oranları ajansların geçtiği saat dilimlerine göre farklılık gösterdi:

D-100 VE TEM GÜZERGAHLARINDA KİLOMETRELERCE KUYRUK

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Cevizlibağ, Yenibosna ve Bahçelievler mevkilerinde her iki yönde araçlar ilerlemekte zorlandı. Güzergahın Avcılar kesiminde yer yer tıkanıklıklar yaşanırken, Beylikdüzü mevkisinin Ankara istikameti ile TÜYAP çevresinde Edirne yönü yoğun seyretti. TEM Otoyolu'nun Mahmutbey-Esenyurt gişeleri ile Bahçeşehir-Esenyurt bağlantı yolunda da araç kuyrukları uzadı.

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunda Kadıköy ile Ataşehir arasında ve Ataşehir-Sultanbeyli hattında araç trafiği yoğunlaştı; Kadıköy istikametinde akış Ataşehir'den itibaren yavaşladı.

TOPLU TAŞIMA DURAKLARINDA YOLCU AKINI

Yollardaki kilitlenmeyle birlikte kentin toplu taşıma ağında da yoğunluk zirveye ulaştı. Akşam saatlerinde metrobüs, metro, tramvay ve otobüs durakları ile aktarma merkezlerinde evlerine dönmeye çalışan yolcular nedeniyle yoğun kalabalıklar oluştu.