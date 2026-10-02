“Garson” kod adlı tanığın SD kartı çözüldü! FETÖ’nün emniyet mahrem yapılanmasına operasyonda 14 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin emniyet mahrem yapılanmasına yönelik operasyonun 5'inci dalgası gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadeleri sonrası Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
DİJİTAL VERİLER SORUŞTURMANIN KİLİT DELİLİ OLDU
Soruşturmanın, örgütün yapılanmasına ilişkin kritik dijital veriler üzerinden derinleştirildiği belirtildi. İncelemelerde, 'Garson' kod adlı gizli tanıktan ele geçirilen SD kartta yer alan Emniyet Mahrem Analiz Raporu (EMAR) kayıtlarına ulaşıldı.
Söz konusu kayıtlar üzerinden yapılan çalışmada, gözaltına alınan 20 şüphelinin FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında sorumlu düzeyde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
6 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, İzmir, Kocaeli, Kayseri, Kırıkkale ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere baskın yapılırken, 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.