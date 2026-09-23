Sivas'ta kayıp Büşra bebek soruşturmasında yeni gelişme: Çocukların işaret ettiği Mehmet Kızılkaya serbest bırakıldı
Sivas'ın Divriği ilçesinde 10 Eylül'den bu yana kayıp olan 11 aylık Büşra Balıkçı'yı arama çalışmaları 14 gündür devam ediyor. Anne ve babanın da aralarında bulunduğu 6 kişinin tutuklandığı soruşturmada, koruma altındaki çocukların ifadeleriyle gözaltına alınan Mehmet Kızılkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyü İncidere Yaylası'nda 10 Eylül'de kaybolduğu bildirilen 11 aylık Büşra Balıkçı için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Komando timleri, jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra İHA, dron ve iz takip köpeklerinin kullanıldığı çalışmalarda henüz Büşra'ya ulaşılamadı.
Soruşturma kapsamında anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı'nın da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, devlet korumasına alınan kardeşlerin ifadeleri doğrultusunda Diyarbakır'da yakalanarak Sivas'a getirilen Mehmet Kızılkaya, HTS incelemesinde suç unsuru oluşturabilecek bir bulguya rastlanmaması üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BÜŞRA BEBEĞİN KAYBOLDUĞU İHBAR EDİLDİ
Diyarbakır'dan Sivas'ın Divriği ilçesine bağlı Göndüren köyündeki İncidere Yaylası'na gelen Balıkçı ailesinin 11 aylık kızları Büşra'dan 10 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.
Anne Elif Balıkçı, 10 Eylül'de 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kızlarının çadırda uyuduğu sırada ortadan kaybolduğunu bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye komando timleri, jandarma asayiş ekipleri, AFAD ve UMKE sevk edildi. Büşra'yı bulmak için yapay zekâ destekli insansız hava araçları (İHA), dronlar ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı.
ARAZİDE BEBEĞE AİT EŞYALAR BULUNDU
Ekiplerin, vahşi hayvan ihtimalini de değerlendirerek sürdürdüğü çalışmalarda çadırın yaklaşık 2-3 kilometre uzağında bebeğe ait tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu.
Ailenin verdiği ifadelerdeki çelişkiler üzerine jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.
Anne Elif Balıkçı, jandarmadaki ikinci ifadesinde ilk ihbarın kurgu olduğunu kabul ederek farklı bir iddiada bulundu.
Balıkçı, ifadesinde, "Kızım kaybolmadı. Eşim Yusuf Balıkçı'nın borçları vardı, bebeği para karşılığı başkalarına sattı. Çadıra beyaz araçla gelen iki kişiden biri Büşra'yı battaniyeye sarıp götürdü." dedi.
Baba Yusuf Balıkçı ise bu iddiayı kesin bir dille reddederek kızlarının kaybolduğunu savundu.
Olayla ilgili ilk gözaltılar da bu süreçte başladı.
ANNE BU KEZ EŞİNİ SUÇLADI
Soruşturmanın savcılığa intikal etmesinin ardından Elif Balıkçı bir kez daha ifade değiştirdi.
Bu kez kızının öldürüldüğünü öne süren anne, savcılık tutanağına geçen ifadesinde, "İlk ifadem doğru değildi. Kızım Büşra'yı, kocam Yusuf Balıkçı öldürdü. Cenazesini çadırların yukarısında 1-2 kilometre mesafedeki taşlık araziye götürüp bıraktı. Ondan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı.
Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetmeyi sürdürerek eşinin kendisine iftira attığını öne sürdü.
Jandarma ekipleri, kara yolları üzerindeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Bu aşamada gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.
DİĞER ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI
Büşra bebeğin bulunması için yayladaki taşlık bölgeler kadavra köpekleriyle de arandı.
Savcılığın talimatıyla Balıkçı çiftinin diğer 4 çocuğu devlet korumasına alındı. Çocuklar, Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
6 AİLE ÜYESİ TUTUKLANDI
Adliyeye gönderilen 10 şüpheliden anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı, "Çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Akrabaları Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Böylece soruşturma kapsamında toplam 6 aile üyesi tutuklanmış oldu.
ÇOCUKLARIN İFADELERİ SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ
Aynı gün devlet korumasındaki çocukların uzman pedagoglar eşliğinde alınan ifadeleri soruşturmada yeni bir gelişmeye yol açtı.
Çocukların, "Babamızın borcu vardı. O gece çadıra gelen mavi kazaklı Mehmet isimli kişi, Büşra'yı battaniyeye sarıp Diyarbakır'a götürmek üzere arabayla aldı." dediği aktarıldı.
Çocukların fotoğraf üzerinden yaptığı teşhis sonrasında Mehmet K., Diyarbakır'da jandarma ekiplerince yakalandı ve Sivas'a getirildi.
Anne Elif Balıkçı da son ifadesinde, eşinin Mehmet Kızılkaya'ya borcu olduğunu, önceki ifadelerini onların yönlendirmesiyle verdiğini ancak bebeği kimin götürdüğünü görmediğini söyledi.
MEHMET KIZILKAYA ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Diyarbakır'da yakalanarak Sivas'a getirilen Mehmet K., jandarmadaki sorgusunda hakkındaki suçlamaların tamamını reddetti.
Mehmet K. hakkında yapılan HTS kayıtları incelemesinde, olay sırasında ve olayın yakın zaman diliminde suç unsuru oluşturabilecek bir irtibat ya da konum bilgisine rastlanmadığı belirtildi.
Bu gelişmenin ardından Mehmet Kızılkaya, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BEBEĞE AİT KIYAFETLER ADLİ TIP'A GÖNDERİLDİ
Arama çalışmalarında yaylada bulunan tişört, zıbın ve bebek bezine ilişkin ilk incelemelerde belirgin bir yırtık veya kan izine rastlanmadığı belirtildi.
Ancak kıyafetler üzerindeki mikroskobik biyolojik bulguların araştırılması amacıyla söz konusu eşyalar Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Güvenlik güçleri, ihbarların asılsız veya yanıltma amacı taşıyabileceği ihtimali de dahil olmak üzere farklı senaryoları değerlendiriyor.
Büşra bebeğin bulunması için yayla genelindeki arama çalışmaları aralıksız devam ederken, kaybolmasının üzerinden 14 gün geçmesine rağmen henüz delil niteliği taşıyacak bir bulguya ulaşılamadı.