İhbar üzerine bölgeye komando timleri, jandarma asayiş ekipleri, AFAD ve UMKE sevk edildi. Büşra'yı bulmak için yapay zekâ destekli insansız hava araçları (İHA), dronlar ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı geniş kapsamlı arama çalışması başlatıldı. ARAZİDE BEBEĞE AİT EŞYALAR BULUNDU Ekiplerin, vahşi hayvan ihtimalini de değerlendirerek sürdürdüğü çalışmalarda çadırın yaklaşık 2-3 kilometre uzağında bebeğe ait tişört, zıbın ve bebek bezi bulundu. Ailenin verdiği ifadelerdeki çelişkiler üzerine jandarma ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

Anne Elif Balıkçı, jandarmadaki ikinci ifadesinde ilk ihbarın kurgu olduğunu kabul ederek farklı bir iddiada bulundu. Balıkçı, ifadesinde, "Kızım kaybolmadı. Eşim Yusuf Balıkçı'nın borçları vardı, bebeği para karşılığı başkalarına sattı. Çadıra beyaz araçla gelen iki kişiden biri Büşra'yı battaniyeye sarıp götürdü." dedi. Baba Yusuf Balıkçı ise bu iddiayı kesin bir dille reddederek kızlarının kaybolduğunu savundu. Olayla ilgili ilk gözaltılar da bu süreçte başladı.

ANNE BU KEZ EŞİNİ SUÇLADI Soruşturmanın savcılığa intikal etmesinin ardından Elif Balıkçı bir kez daha ifade değiştirdi. Bu kez kızının öldürüldüğünü öne süren anne, savcılık tutanağına geçen ifadesinde, "İlk ifadem doğru değildi. Kızım Büşra'yı, kocam Yusuf Balıkçı öldürdü. Cenazesini çadırların yukarısında 1-2 kilometre mesafedeki taşlık araziye götürüp bıraktı. Ondan şikayetçiyim." ifadelerini kullandı. Yusuf Balıkçı ise suçlamaları reddetmeyi sürdürerek eşinin kendisine iftira attığını öne sürdü. Jandarma ekipleri, kara yolları üzerindeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Bu aşamada gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi.

DİĞER ÇOCUKLAR DEVLET KORUMASINA ALINDI Büşra bebeğin bulunması için yayladaki taşlık bölgeler kadavra köpekleriyle de arandı. Savcılığın talimatıyla Balıkçı çiftinin diğer 4 çocuğu devlet korumasına alındı. Çocuklar, Sivas 4 Eylül Çocuk Evi'ne yerleştirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. 6 AİLE ÜYESİ TUTUKLANDI Adliyeye gönderilen 10 şüpheliden anne Elif Balıkçı ve baba Yusuf Balıkçı, "Çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Akrabaları Rahime Budak, Özcan Budak, Mithat Balıkçı ve Mehmet Resul Balıkçı ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" ile "Suçluyu kayırma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece soruşturma kapsamında toplam 6 aile üyesi tutuklanmış oldu. ÇOCUKLARIN İFADELERİ SORUŞTURMANIN SEYRİNİ DEĞİŞTİRDİ Aynı gün devlet korumasındaki çocukların uzman pedagoglar eşliğinde alınan ifadeleri soruşturmada yeni bir gelişmeye yol açtı. Çocukların, "Babamızın borcu vardı. O gece çadıra gelen mavi kazaklı Mehmet isimli kişi, Büşra'yı battaniyeye sarıp Diyarbakır'a götürmek üzere arabayla aldı." dediği aktarıldı. Çocukların fotoğraf üzerinden yaptığı teşhis sonrasında Mehmet K., Diyarbakır'da jandarma ekiplerince yakalandı ve Sivas'a getirildi. Anne Elif Balıkçı da son ifadesinde, eşinin Mehmet Kızılkaya'ya borcu olduğunu, önceki ifadelerini onların yönlendirmesiyle verdiğini ancak bebeği kimin götürdüğünü görmediğini söyledi.