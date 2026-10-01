Sosyalist Enternasyonal’den Türkiye kararı: CHP’nin üyeliği askıya alındı! Yeni Parti kabul edildi
Sosyalist Enternasyonal örgütü, Cumhuriyet Halk Partisi’nin üyeliğini askıya alarak resmi internet sitesindeki listeden çıkardı. Bu kararla eş zamanlı olarak Yeni Parti’nin üyelik başvurusu kabul edildi. Kararın sessiz sedasız alınması dikkat çekti.
Dünya genelindeki sosyalist ve sosyal demokrat partileri bir araya getiren "demode örgüt" konumundaki Sosyalist Enternasyonal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) üyeliğini askıya aldı. Alınan karar doğrultusunda CHP, örgütün resmi web sitesindeki üyeler kısmından tamamen çıkarıldı.
CHP'ye yönelik yaptırım kararıyla eş zamanlı olarak, CHP'yi bölerek oluşturulan Yeni Parti'nin üyelik başvurusu onaylandı.
Yeni Parti, "Üye" statüsüyle örgütün internet sitesine eklendi.
Güncellenen tam üyeler listesinde Türkiye'den sadece Yeni Parti'nin adı yer aldı.
SESSİZ SEDASIZ UYGULANDI
Sosyalist Enternasyonal yönetimi, söz konusu üyelik değişiklikleriyle ilgili herhangi resmi duyuru yayımlamadı.
Dikkat çeken karar, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve başlamasından yaklaşık 4 ay sonra alındı.
DEM DANIŞMAN
DEM Parti ise Sosyalist Enternasyonal'de toplam 16 siyasi partinin yer aldığı "Danışman Üye" kategorisinde listelendi.