CANLI YAYIN
Geri

Sosyalist Enternasyonal’den Türkiye kararı: CHP’nin üyeliği askıya alındı! Yeni Parti kabul edildi

Sosyalist Enternasyonal örgütü, Cumhuriyet Halk Partisi’nin üyeliğini askıya alarak resmi internet sitesindeki listeden çıkardı. Bu kararla eş zamanlı olarak Yeni Parti’nin üyelik başvurusu kabul edildi. Kararın sessiz sedasız alınması dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Sosyalist Enternasyonal’den Türkiye kararı: CHP’nin üyeliği askıya alındı! Yeni Parti kabul edildi

Dünya genelindeki sosyalist ve sosyal demokrat partileri bir araya getiren "demode örgüt" konumundaki Sosyalist Enternasyonal, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) üyeliğini askıya aldı. Alınan karar doğrultusunda CHP, örgütün resmi web sitesindeki üyeler kısmından tamamen çıkarıldı.

CHP'ye yönelik yaptırım kararıyla eş zamanlı olarak, CHP'yi bölerek oluşturulan Yeni Parti'nin üyelik başvurusu onaylandı.

Yeni Parti, "Üye" statüsüyle örgütün internet sitesine eklendi.

Güncellenen tam üyeler listesinde Türkiye'den sadece Yeni Parti'nin adı yer aldı.

Sosyalist Enternasyonal, Türkiye’deki siyasi partilerin üyelik statülerinde köklü değişikliğe gitti. Sosyalist Enternasyonal, Türkiye’deki siyasi partilerin üyelik statülerinde köklü değişikliğe gitti.

SESSİZ SEDASIZ UYGULANDI

Sosyalist Enternasyonal yönetimi, söz konusu üyelik değişiklikleriyle ilgili herhangi resmi duyuru yayımlamadı.

Dikkat çeken karar, Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin göreve başlamasından yaklaşık 4 ay sonra alındı.

Sosyalist Enternasyonal’de CHP’nin üyeliği askıya alınarak resmi siteden silinirken, YENİ Parti’nin başvurusu kabul edildi.Sosyalist Enternasyonal’de CHP’nin üyeliği askıya alınarak resmi siteden silinirken, YENİ Parti’nin başvurusu kabul edildi.

DEM DANIŞMAN

DEM Parti ise Sosyalist Enternasyonal'de toplam 16 siyasi partinin yer aldığı "Danışman Üye" kategorisinde listelendi.

CHP ile Yeni Parti arasında miras gerilimi: Özel geçmişini unuttu açtı ağzını yumdu gözünüCHP ile Yeni Parti arasında miras gerilimi: Özel geçmişini unuttu açtı ağzını yumdu gözünü

Telegram üzerinden iğrenç ticaret: Çocuk istismarı görüntüsü satanlara da alanlara da operasyon
SONRAKİ HABER

Telegram üzerinden iğrenç ticaret
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler