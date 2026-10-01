Melis Sütşurup ve Mustafa Sandal’ın fon destekli Dubai hayatı sosyal medyada gündemde
Fon vurgunu yaparak kazandığı 11 milyarı alıp Dubai’ye kaçan Melis Sütşurup, eşi Mustafa Sandal ile birlikte lüks içinde bir hayat kurdu. Sandal, konserlere tarifeli uçak yerine özel jetle gitmeye başladı, Sütşurup’un lüks ve şatafatlı harcamaları ise Dubai’de yaşayan Türkler arasında şaşkınlıkla karşılanıyor.
Melis Sütşurup fon soruşturması açılmadan hemen önce yaptığı 11 milyarlık vurgun ile kayıplara karışmıştı. Daha sonra Sütşurup'un Dubai'ye yerleştiği, eşi Mustafa Sandal'ın da oradan oturma izni aldığı ortaya çıktı. Önceki gün savcılık, Melis Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama ve mal varlıklarına el konulması kararı aldı. Sütşurup ve eşi Sandal ise bu kararlara rağmen Dubai'de lüks içinde yaşıyor.
PARALARI SAVURUYOR
Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, Sandal, Özbekistan'da vereceği konsere tarifeli uçak yerine kiraladığı özel jetle gitti. Üstelik Sandal konserden 2.8 milyon lira alırken özel uçağa 3.5 milyon lira vermekten kaçınmadı. Sütşurup'un Dubai'de şatafatlı bir hayat sürmesi ise şehirde yaşayan Türklerin dilinde. Sütşurup'un lüks tutkusu ve oğlunu yapay zekâyla eğitim veren bir koleje yazdırması ise savurganlık olarak değerlendiriliyor.
KIZ SENİ ALAN YAŞADI DERTLERİNİ DE BOŞADI
Mustafa Sandal'ın, eşi sayesinde bir anda 11 milyarlık vurgun parasına konması sosyal medyada epey konuşuldu. Nisa Çaydan isimli vatandaş, Sandal'ın "Jest Oldu" şarkısına gönderme yaparak, "Kız seni alan yaşadı" öyle mi Mustafa Sandal? Şimdi eşin Melis Sandal Sütşurup'un serveti ve fon iddiaları konuşuluyor. Araplara "Gelme" dedin, Dubai'den oturum aldın öyle mi? Araya kaynamayacaksın!"
NEREDEYSE "KARIMI TANIMIYORUM" DİYECEK
Eşi 11 milyar vurgun yapan Mustafa Sandal'ın, "Müzik dışında gelirim yok, eşimle maddi ortaklığım yok" açıklaması ise olay oldu. Sosyal medyada bir vatandaş "Mustafa Sandal neredeyse karısı için 'Benim karım değil' diyecek" yorumunu yaptı. Gazeteci İsmail Saymaz da açıklama karşısındaki şaşkınlığını şu sözlerle dile getirdi: "Mustafa Sandal, neredeyse 'Karımı tanımıyorum' diyecek."
İŞTE DİĞER YORUMLAR
Muhabir: Mustafa bey aracınızın lastiği patlamış.
Sandal: Hayır kesinlikle 11 milyarın benimle alakası yok, ben sadece arabayı sürüyorum. Lastikler Melis'e ait!
Yakında Mustafa Sandal 'Haberim yokken evlendirmişler, eşim olduğunu sizden öğrendim' derse şaşırmamak lazım.
Musti yakında 'Ben karımı tanımıyorum, düğün günü görüştük. Sonrasını ben de bilmiyorum' diyebilir.