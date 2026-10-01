Melis Sütşurup fon soruşturması açılmadan hemen önce yaptığı 11 milyarlık vurgun ile kayıplara karışmıştı. Daha sonra Sütşurup'un Dubai'ye yerleştiği, eşi Mustafa Sandal'ın da oradan oturma izni aldığı ortaya çıktı. Önceki gün savcılık, Melis Sütşurup ile babası Cihan Sütşurup hakkında yakalama ve mal varlıklarına el konulması kararı aldı. Sütşurup ve eşi Sandal ise bu kararlara rağmen Dubai'de lüks içinde yaşıyor.

PARALARI SAVURUYOR

Sabah'tan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre, Sandal, Özbekistan'da vereceği konsere tarifeli uçak yerine kiraladığı özel jetle gitti. Üstelik Sandal konserden 2.8 milyon lira alırken özel uçağa 3.5 milyon lira vermekten kaçınmadı. Sütşurup'un Dubai'de şatafatlı bir hayat sürmesi ise şehirde yaşayan Türklerin dilinde. Sütşurup'un lüks tutkusu ve oğlunu yapay zekâyla eğitim veren bir koleje yazdırması ise savurganlık olarak değerlendiriliyor.