AK Parti'de Hülya Terzioğlu dönemi: Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle, AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu getirildi. Kritik atama sonrası Prof. Dr. Hülya Terzioğlu'nun hayatı ve akademik kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılarıyla "Prof. Dr. Hülya Terzioğlu kimdir?" sorusunun yanıtı...
AK Parti'de teşkilat çalışmalarını ve yönetim kadrolarını güçlendirmeye yönelik atamalar devam ediyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen yeni görevlendirmeyle, partinin Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Prof. Dr. Hülya Terzioğlu atandı.
ÖMER ÇELİK: PARTİMİZ VE ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın takdirleriyle Hülya Terzioğlu'nun AK Parti Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandığını duyuran parti sözcüsü Ömer Çelik, "Tebrik ediyoruz. Partimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.
PROF. DR. HÜLYA TERZİOĞLU KİMDİR?
Prof. Dr. Hülya Terzioğlu 1970 Çorum/Alaca doğumludur. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1996'da mezun oldu. Aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimleri Anabilim Dalı, Kelâm Bilim Dalı'nda 1998'de "Kâdı İyâz'a Göre Peygamber'in Dindeki Konumu" başlıklı yüksek lisansını ve 2004 'te"İslam İnançları Açısından Din-Dünya İlişkisi" konulu doktora çalışmasını tamamladı.
İstanbul'da özel bir eğitim kurumunda uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik de yapan Hülya Terzioğlu'nun İslâm'da Dünya-Âhiret Dengesi, Filozoflar, Kelâmcılar ve Sûfîlere Göre Allah'ın Varlığı (İsbât-ı Vâcib Ahmed Nûri), Dini İstismar Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arka Plânı, Mâtürîdî'de Kadın Algısı, Tarihten Günümüze Boşanma, 101 Soruda Akâid ve Kelâm" ve İslâm'da Kadının Konumunu Yeniden Düşünmek adlı yayınlanmış kitapları, hakemli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğleri ve çeşitli ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır.
Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya kurucu temsilciliği de yapan Hülya Terzioğlu 2013 yılında başladığı Sakarya Üniversitesi İlahiyât Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevine halen devam etmektedir.
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