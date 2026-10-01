İstanbul'da özel bir eğitim kurumunda uzun yıllar öğretmenlik ve idarecilik de yapan Hülya Terzioğlu'nun İslâm'da Dünya-Âhiret Dengesi, Filozoflar, Kelâmcılar ve Sûfîlere Göre Allah'ın Varlığı (İsbât-ı Vâcib Ahmed Nûri), Dini İstismar Boyutuyla 15 Temmuz Darbe Girişiminin Arka Plânı, Mâtürîdî'de Kadın Algısı, Tarihten Günümüze Boşanma, 101 Soruda Akâid ve Kelâm" ve İslâm'da Kadının Konumunu Yeniden Düşünmek adlı yayınlanmış kitapları, hakemli dergilerde makaleleri, ulusal ve uluslararası sempozyumlarda tebliğleri ve çeşitli ansiklopedi maddeleri bulunmaktadır.

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Sakarya kurucu temsilciliği de yapan Hülya Terzioğlu 2013 yılında başladığı Sakarya Üniversitesi İlahiyât Fakültesi Kelâm Anabilim Dalı öğretim üyeliği görevine halen devam etmektedir.

Bir çocuk annesidir.