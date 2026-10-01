İBB yolsuzluk davasında Sinan Sepetçi ve 3 isim hakkında tahliye kararı

Silivri'de görülen duruşmada İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıkların durumunu değerlendirdi.

4 SANIK HAKKINDA TAHLİYE KARARI

Mahkeme heyeti; Sinan Sepetçi, Hasan Tahsin Sönmez, Turgay Tokdemir ve Ceyhun Avşar'ın tahliyesine karar verdi.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLULUĞU DEVAM EDECEK

Mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluk halinin devamına hükmetti. Resul Emrah Şahan, Mehmet Murat Çalık, Mehmet Pehlivan, Aykut Erdoğdu ve Ramazan Gülten'in de aralarında bulunduğu diğer tutuklu sanıkların cezaevindeki durumları sürecek.

Dört tahliye kararının ardından davada tutuklu yargılanan sanık sayısı 53'e düştü.

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