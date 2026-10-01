Fon soruşturmasında aralarında Destek Finans ve Özata Gemicilik yöneticilerinin bulunduğu 8 şüpheliye daha tutuklama talebi
Fon soruşturmasında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8’i tutuklama, 5’i ise adli kontrol talebiyle mahkemeye gönderildi.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen kara para ve finansal suçlar soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. Fon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen 4. dalga operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden Altuğ Kantarcı (Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi), Ali Çil (Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyesi), İskender Balcı (Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyesi), Özgür Akayoğlu (Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi, Kerim Tosun (Destek Faktoring Yönetim Kurulu Üyesi), İsmet Öğüt (CHP'li Ensar Öğüt'ün kardeşi), Adem Karatepe ve Mesut Altan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
5 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ VE ADLİ KONTROL TALEBİ
Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun hakkında ev hapsi talep edilirken, Tolga Tuğtekin adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.