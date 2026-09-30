Sardes ve Bintepe gökyüzünden korunacak! Yüksek kabiliyetli dronlar nöbette

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , Sardes Antik Kenti ve Bintepe Lidya Tümülüsleri Havadan İzleme ve Güvenlik Merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Yaklaşık 75 kilometrekarelik alana yayılan ve 120'den fazla anıt mezarı barındıran Bintepeler, uzun menzilli ve gece görüş kabiliyetine sahip yüksek kabiliyetli dronlarla havadan izlenecek.

Sardes Antik Kenti ve Bintepeler Lidya Tümülüsleri, havadan izleme sistemiyle korunacak. (Foto: Kültür ve Turizm Bakanlığı)



13 BİN 474 KÜLTÜR VARLIĞI TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Ersoy, kültür varlığı kaçakçılığıyla mücadeleyi "önleme, uluslararası iş birliği ve iade" olmak üzere üç temel yapı taşı üzerine kurduklarını belirterek 2002'den bu yana 13 bin 474 kültür varlığının Türkiye'ye getirildiğini, bunların 9 bin 159'unun son sekiz yılda ülkeye kazandırıldığını açıkladı.

Kültürel mirasın korunmasında teknoloji Manisa'da yeni bir dönemin kapısını açtı. Bakan Ersoy, Sardes Antik Kenti'nde Havadan İzleme ve Güvenlik Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının geri getirilmesinin büyük bir başarı olduğunu ancak esas hedefin eserlerin ait oldukları topraklardan hiç kopmamasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Ersoy bu yaklaşımı şu sözlerle anlattı: