Terme sahilinde mayolu insan iskeleti bulundu... Kimliği tespit edilmeye çalışılıyor
Samsun’un Terme ilçesinde sahil kenarında yürüyüş yapan vatandaşlar, denizden kıyıya vurmuş insan iskeletiyle karşılaştı. Üzerinde mayoya benzer kıyafet bulunan cesetin tamamen çürüyerek iskelet haline geldiği belirlendi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden jandarma kriminal ekipleri, sahilde geniş çaplı inceleme başlattı. Esrarengiz iskeletin kime ait olduğunun belirlenmesi amacıyla cenaze Samsun Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Samsun'un sakin sahil ilçesi Terme, denizden kıyıya vuran korkunç manzarayla sarsıldı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Terme ilçesine bağlı Taşlık Mahallesi sahilinde meydana geldi.
Deniz kenarında hareketsiz duran kalıntıları fark eden vatandaşlar, yaklaştıklarında bunun insan iskeleti olduğunu anlayarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
VÜCUT ÇÜRÜDÜ MAYO KALDI
İhbarın ardından bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi.
Güvenlik güçleri tarafından kordon altına alınan sahilde detaylı çalışma yürütüldü.
Yapılan ilk incelemelerde, cesedin uzun süre suda kalarak tamamen çürüdüğü, iskelet haline geldiği tespit edildi.
Kalıntıların üzerinde mayoya benzeyen kıyafet bulunması, maktulün denizde boğulmuş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
KİMLİK TESPİTİ BEKLENİYOR
Jandarma ekiplerinin sahildeki delil toplama işlemlerini tamamlamasının ardından iskelet, cenaze aracına alınarak Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Sır dolu cesedin kime ait olduğunun, cinsiyetinin, yaşının, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan adli tıp süreci ile jandarmanın çok yönlü soruşturması devam ediyor.