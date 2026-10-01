Deniz kenarında hareketsiz duran kalıntıları fark eden vatandaşlar, yaklaştıklarında bunun insan iskeleti olduğunu anlayarak 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

VÜCUT ÇÜRÜDÜ MAYO KALDI

İhbarın ardından bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Şube Müdürlüğü ile olay yeri inceleme ekipleri yönlendirildi.

Güvenlik güçleri tarafından kordon altına alınan sahilde detaylı çalışma yürütüldü.

Yapılan ilk incelemelerde, cesedin uzun süre suda kalarak tamamen çürüdüğü, iskelet haline geldiği tespit edildi.

Kalıntıların üzerinde mayoya benzeyen kıyafet bulunması, maktulün denizde boğulmuş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

Üzerinde mayoya benzer kıyafet parçaları yer alan, tamamen çürümüş durumdaki ceset, vatandaşların ihbarıyla ortaya çıktı. (Fotoğraf: DHA)

KİMLİK TESPİTİ BEKLENİYOR

Jandarma ekiplerinin sahildeki delil toplama işlemlerini tamamlamasının ardından iskelet, cenaze aracına alınarak Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Sır dolu cesedin kime ait olduğunun, cinsiyetinin, yaşının, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan adli tıp süreci ile jandarmanın çok yönlü soruşturması devam ediyor.