TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa'da başladı. (Fotoğraf: AA)

Son olarak Bayraktar AKINCI da alanda gösteri uçuşu yaptı. Festival alanını dolduran vatandaşlar, AKINCI'nın sergilediği uçuşu büyük bir ilgi ve merakla takip etti. Alandaki gençler, gösteriyi cep telefonları ile kaydetti.

SELÇUK BAYRAKTAR: TEKNOFEST BİR ÖZGÜVEN DEVRİMİDİR

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yaptığı açılış konuşmasında TEKNOFEST'in büyük bir teknoloji hareketine döndüğünü belirterek, Şanlıurfa'nın binlerce yıl önce olduğu gibi bugün de geleceğin teknolojilerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bayraktar, "TEKNOFEST bir özgüven devrimidir. 'Biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. Burası tarihin sıfır noktası. İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği, tarımın geliştiği, inancın şekillendiği, medeniyetin filizlendiği topraklar. Göbeklitepe burada. Karahantepe, Çakmaktepe burada.

Harran burada. İlim, hikmet ve medeniyet burada. Ve bugün geleceğin teknolojisi de burada. 81 ilimizden ve 97 farklı ülkeden gençlerimiz burada. 62 farklı alandaki teknoloji yarışmalarımıza 730 binin üzerinde takım, 1 milyon 600 binin üzerinde genç başvurdu. Bunlar sadece rakam değil. Bunlar Türkiye'nin değişen hikayesi. Tarihle geleceği burada buluşturuyoruz. Bu hikayenin en güzel tarafı, bu toprakların çocuklarının bu hikayenin tam merkezinde olması" dedi.