Selçuk Bayraktar'dan Urfa'da tarihi mesaj: "TEKNOFEST bir öz güven devrimidir!"
TEKNOFEST Güneydoğu Şanlıurfa’da gövde gösterisiyle başladı! TB3, TB2 ve AKINCI’nın havadan destek verdiği nefes kesen komando operasyonu binlerce vatandaşı gururlandırdı. TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST bir öz güven devrimidir, 'biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır" dedi.
TEKNOFEST Güneydoğu festivalinde, komandoların gerçekleştirdiği operasyon gösterisi ilgiyle izlendi. Senaryo gereği insansız hava araçları ve dronların yanı sıra Türkiye'nin milli gururu Bayraktar TB3'ün de hedef alanını havadan gözetlemesiyle başlayan operasyonda, ön birlikler helikopter ile indirme yaptı. Ardından helikopterden çıkan motosikletli komandolar bölgede hızlıca keşif faaliyeti yürüttü.TEKNOFEST'te “Kızılelma” çağrısı
Keskin nişancıların stratejik noktalarda yerlerini alarak çevre güvenliğini sağlamasının ardından helikopterleriyle alana inen komandolar operasyon faaliyeti yürüttü. Ayrıca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki SAS (Sualtı Savunma) komandoları, senaryo gereği tespit edilen el yapımı patlayıcıyı patlatarak etkisiz hale getirdi. Bayraktar TB2'nin havadan destek verdiği operasyonda, komandolar havadan helikopter ile sızma yaparak patlayıcının bulunduğu hedef noktayı emniyete aldı.
Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından kontrollü şekilde patlatılan EYP'nin imha edilme anı, festival alanını dolduran binlerce vatandaş tarafından ilgi ile izlendi.
Gösterilerde Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ile Özel Harekat Başkanlığı tarafından ortaklaşa helikopter gösterisi gerçekleştirdi. Havacılık Daire Başkanlığına ait helikopterle festival alanı üzerinde süzülen özel harekat polisleri, sarkıtılan iplerin üzerinde tutundu. Yerli üretim T-70 helikopter ile gerçekleştirilen gösteride Türk bayrakları da havada dalgalandı. Helikopterden iplere tutunarak ay-yıldızlı bayrak eşliğinde alandaki binlerce vatandaşı selamlayan timlerin şovu, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.
Son olarak Bayraktar AKINCI da alanda gösteri uçuşu yaptı. Festival alanını dolduran vatandaşlar, AKINCI'nın sergilediği uçuşu büyük bir ilgi ve merakla takip etti. Alandaki gençler, gösteriyi cep telefonları ile kaydetti.
SELÇUK BAYRAKTAR: TEKNOFEST BİR ÖZGÜVEN DEVRİMİDİR
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yaptığı açılış konuşmasında TEKNOFEST'in büyük bir teknoloji hareketine döndüğünü belirterek, Şanlıurfa'nın binlerce yıl önce olduğu gibi bugün de geleceğin teknolojilerine ev sahipliği yaptığını söyledi.
Bayraktar, "TEKNOFEST bir özgüven devrimidir. 'Biz yapamayız' diyen anlayışa başkaldırıdır. Taklitçiliğe, öğrenilmiş çaresizliğe itirazdır. Burası tarihin sıfır noktası. İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği, tarımın geliştiği, inancın şekillendiği, medeniyetin filizlendiği topraklar. Göbeklitepe burada. Karahantepe, Çakmaktepe burada.
Harran burada. İlim, hikmet ve medeniyet burada. Ve bugün geleceğin teknolojisi de burada. 81 ilimizden ve 97 farklı ülkeden gençlerimiz burada. 62 farklı alandaki teknoloji yarışmalarımıza 730 binin üzerinde takım, 1 milyon 600 binin üzerinde genç başvurdu. Bunlar sadece rakam değil. Bunlar Türkiye'nin değişen hikayesi. Tarihle geleceği burada buluşturuyoruz. Bu hikayenin en güzel tarafı, bu toprakların çocuklarının bu hikayenin tam merkezinde olması" dedi.
'FORMÜLDE BİRAZ DA URFA İSOTU VARMIŞ'
Şanlıurfa'ya özgü isot ve sıcak havaya da değinen Bayraktar, "Bu gençlerin enerjisini, roketlerin itki gücünü nereden buluyorsunuz diye soruyorlar. Ankara'da, İstanbul'da aerodinamik diyorduk, yüksek tork diyorduk, ileri mühendislik diyorduk. Ama Urfa'ya gelince işin aslını anladık. Meğer formülde biraz da Urfa isotu varmış. Bir de Urfa sıcağı var" ifadelerini kullandı. Bayraktar, "Bir sistem Urfa sıcağında öğle vakti tıkır tıkır çalışırsa, dünyada da uzayda da her yerde çalışır" diye konuştu.
'TEKNOLOJİ BAĞIMSIZLIĞIN ZEMİNİNİ GÜÇLENDİRİR'
TEKNOFEST'in gençlerin öz güvenini artıran bir hareket olduğunu belirten Bayraktar, Milli Teknoloji Hamlesi'nin yalnızca savunma sanayisi ve gökyüzüyle sınırlı olmadığını söyledi. Bayraktar, "Milli Teknoloji Hamlesi yalnızca gökyüzünde değildir. Tarladadır, fabrikadadır, laboratuvardadır, hastanededir, atölyededir, üniversitededir. Üretim ve ekonominin tam kalbindedir. Bir fikir ekonomik değere, bir hayal üretime, bir proje istihdama, bir teknoloji Türkiye'nin refahına dönüşüyor" ifadelerini kullandı.
'YAPAY ZEKAYI POTANSİYELİNİZİ BÜYÜTEN BİR KALDIRAÇ OLARAK GÖRÜN'
Yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelere de değinen Bayraktar, gençlere teknolojiyi bilinçli kullanmaları çağrısında bulundu. Bayraktar, "Yapay zekayı aklınızın yerini alan bir rehber değil, potansiyelinizi büyüten bir kaldıraç olarak görün. Entelektüel derinliğinizi, melekelerinizi ve muhakeme yeteneğinizi geliştirin. Teknoloji bir araçtır. Yönünü belirleyen, nihai kararı vermesi gereken insandır. Ahlakı ve vicdanı taşıyan da insandır" dedi.
'KENDİ KIZILELMA'NIZI KENDİNİZ BELİRLEYİN'
Konuşmasının sonunda gençlere seslenen Bayraktar, daha adil ve müreffeh bir dünya hedefiyle çalışılması gerektiğini söyledi. Bayraktar, "Bunca emek, bunca gayret, tek bir gaye için. Daha adil, daha müreffeh, daha güzel bir dünya inşa etmek. Ve bu mücadelede en büyük umudumuz sizlersiniz. Köklerinizden güç alın. Gözünüzü geleceğe çevirin. Medeniyetler yalnızca geçmişleriyle ayakta kalamaz. Gelecek kurma kabiliyetleriyle yaşarlar. Ve biz bu topraklardan geleceğe yeniden sesleniyoruz. Gelin, bilgiyi üretime, üretimi katma değere, katma değeri refaha, refahı tam bağımsızlığa dönüştürelim. Gelin, Şanlıurfa'dan, tarihin sıfır noktasından, geleceğin teknolojilerine doğru yeni bir yolculuk başlatalım. Kendi Kızılelma'nızı kendiniz belirleyin" diye konuştu.
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