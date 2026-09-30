Bilal Erdoğan'dan Konya'da mesajlar! Türkiye artık bölgesel krizlere seyirci kalmayacak
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Konya'da düzenlenen TİMAV 14. Geleneksel Hikaye Yarışması Ödül Töreni'nde tarihi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "50 yıldır çevremizde devamlı savaşlar oldu. Bundan sonra bunlara seyirci kalacak değil, olmamasını temin edecek bir Türkiye olacak" dedi.
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) iş birliği, Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin katkılarıyla 14. Geleneksel Hikaye Yarışması Ödül Töreni düzenlendi. Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "İmam Hatipliler hamdolsun bu ülkenin bu memleketin bu toprakları bize vatan yapan değerlerinin yitip gitmemesine muvaffak oldu. Yani bu ülke yeniden kendi normaline döndü. Yeniden bu milletin vasatı neyse o vasat bu ülkenin vasatı haline gelmiş oldu. Yani bizi oraya buraya çekmeye çalışanların oyunları bozuldu, planları işlemedi.
Nice krizler, nice darbeler ve darbe girişimleri işte ne 28 Şubat'lar, ne 15 Temmuz'lar bunların hepsine bu millet galebe çaldı ve bugün hamdolsun Türkiye en belki normal sosyal olarak, kültürel olarak dönemini yaşıyor. Bu normalleşme de tüm hızıyla devam ediyor. Bu normalleşme nedir? İşte kendi değerlerimizi, kendi ülkemizde özgürce yaşayabilmektir. Dışarıdan olan manipülasyonlar, toplum mühendislikleri bu ülkede vakit bulamayacaktır, muvaffak olamayacaktır. Allah'ın izniyle İmam Hatip nesli de bu mücadelenin belki en büyük ceremesini çekmiş olan İmam Hatip nesli de 21. yüzyılda bunun teminatı olacaktır" dedi.
"TÜRKİYE YÜZYILI DENİLDİĞİ ZAMAN HERKESİN ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMASI GEREKİYOR"
Türkiye Yüzyılı denildiği zaman herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirten Bilal Erdoğan, "Nedir o? Sahamızda ve en iyi olmak. Yaptığımız işin dünyada en iyisini kim yapıyor? Acaba biz bunu daha iyi yapabilir miyiz? Daha iyi nasıl yapabiliriz? Sadece en iyisiyle yarışmak, ona ulaşmak değil, onun ötesine nasıl geçebilirizi hep beraber bulmak zorundayız. Bunun için omuz omuza vermek zorundayız. Bunun için tabii ki kurumlarımız önemli. İşte okullarımız, işte üniversitelerimiz. Her geçen yıl Türkiye'de eğitimin çıktılarında sonuçlarında daha ileriye geliyoruz.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 23 yıldır okulların çıktılarını OECD ülkelerinde ve daha da geniş anlamda değerlendiren TIMSS ve PISA sonuçlarında 2023-2025 Türkiye 23 yıldaki istikrarlı trendini koruyarak artık birçok Avrupa ülkesinin önünde ilk 5'te, ilk 10'da yerini almış durumda. Üniversitelerimizde her sene ilk bine giren dünyada üniversitemizin sayısı arttı ve her geçen sene de sıralamalarda daha yükseklere geliyorlar. Dolayısıyla okullarımızın ve üniversitelerimizin dünyada üst sıralara gelmesi sizler mezun olduktan sonra, iş hayatına atıldıktan sonra işte kariyerinizin en zirve yıllarına diyelim ki 40'lı yaşlarınıza geldiğiniz zaman onun meyvelerini topluyor olacak ülkemiz, bölgemiz ve İslam alemi inşallah" ifadelerini kullandı.
"BÖLGEMİZDE HUZUR OLSUN, BARIŞ OLSUN"
Bilal Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti: "İmam Hatip neslini hem İslam alemine örnek olacak hem bölgemizde ve dünyada daha huzur olsun, Filistin'de, Gazze'de soykırım olmasın. Bölgemizde Rusya-Ukrayna savaşı sonlansın. İran'daki savaş sonlansın. Bölgemizde huzur olsun, barış olsun. 50 yıldır çevremizde devamlı istikrarsızlıklar, devamlı savaşlar, devamlı huzursuzluklar ve bunların hepsinden etkilenen bir Türkiye. Bundan sonra bunlara seyirci kalacak bir Türkiye olmayacak. Bundan sonra bunların olmamasını temin edecek kudrete sahip bir Türkiye olacak. Allah'ın izniyle sizlerin omuzlarında, sizlerin sayesinde gerçekleşecek."
Türkiye İmam Hatipliler Vakfı Genel Başkanı Sami Bayrakcı da, ödül alan öğrencileri tebrik ederek, programa katkılarından dolayı Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca'ya teşekkür etti.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da, "Bu güzel buluşmanın hayata geçirilmesinde ilk günden bugüne büyük emek sarf eden TİMAV'a ve vakfımızın tüm mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Ödül alan bütün öğrencilerimizi, onları yetiştiren hocalarımızı ve her zaman yanlarında olan anne babalarını gönülden tebrik ediyorum. Dilerim ki bugün yazılan hikayeler, yarın bu ülkenin biliminde, sanatında, kültüründe ve medeniyet yolculuğunda yeni hikayelerin başlangıcı olsun" şeklinde konuştu.
Konya Valisi İbrahim Akın da, ödül alan öğrencileri tebrik ederek, İmam Hatiplilerin geçmişte olduğu gibi gelecekte de milletin özü olmaya devam edeceklerine inandığını söyledi.
Konuşmaların ardından ödül alan öğrencilere protokol tarafından ödülleri verilirken, toplu hatıra fotoğrafı çektirildi.