Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) iş birliği, Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi'nin katkılarıyla 14. Geleneksel Hikaye Yarışması Ödül Töreni düzenlendi. Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen programa katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "İmam Hatipliler hamdolsun bu ülkenin bu memleketin bu toprakları bize vatan yapan değerlerinin yitip gitmemesine muvaffak oldu. Yani bu ülke yeniden kendi normaline döndü. Yeniden bu milletin vasatı neyse o vasat bu ülkenin vasatı haline gelmiş oldu. Yani bizi oraya buraya çekmeye çalışanların oyunları bozuldu, planları işlemedi.

Nice krizler, nice darbeler ve darbe girişimleri işte ne 28 Şubat'lar, ne 15 Temmuz'lar bunların hepsine bu millet galebe çaldı ve bugün hamdolsun Türkiye en belki normal sosyal olarak, kültürel olarak dönemini yaşıyor. Bu normalleşme de tüm hızıyla devam ediyor. Bu normalleşme nedir? İşte kendi değerlerimizi, kendi ülkemizde özgürce yaşayabilmektir. Dışarıdan olan manipülasyonlar, toplum mühendislikleri bu ülkede vakit bulamayacaktır, muvaffak olamayacaktır. Allah'ın izniyle İmam Hatip nesli de bu mücadelenin belki en büyük ceremesini çekmiş olan İmam Hatip nesli de 21. yüzyılda bunun teminatı olacaktır" dedi.