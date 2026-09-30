İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugün ifadesi alınan Mustafa Yazıcı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Yazıcı hakkında uygulanan tedbirin yalnızca yurt dışına çıkış yasağı olduğu, bunun dışında herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı öğrenildi.