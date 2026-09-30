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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışı çıkış yasağı

Fon soruşturması kapsamında ifadesi alınan Mustafa Yazıcı hakkında yalnızca yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Yazıcı hakkında bunun dışında herhangi bir tedbir kararı bulunmadığı öğrenildi.

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Fon soruşturmasında yeni gelişme: Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışı çıkış yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturması kapsamında bugün ifadesi alınan Mustafa Yazıcı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Yazıcı hakkında uygulanan tedbirin yalnızca yurt dışına çıkış yasağı olduğu, bunun dışında herhangi bir tedbir kararının bulunmadığı öğrenildi.

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