Resmi Gazete 'nin 1 Ekim 2026 tarihli ve 33387 sayılı nüshasında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile Siber Güvenlik Başkanlığı teşkilat yapısındaki boş bulunan üst düzey kadrolara atamalar gerçekleştirildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aydoğdu

Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü görevine Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Gazi Güçlütürk getirildi. (Foto: Resmi Gazete)

KAMU YAPAY ZEKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ ATAMA

2026/322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde açık bulunan Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü görevine ise Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Gazi Güçlütürk atandı.

Her iki karar da 30 Eylül 2026 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.