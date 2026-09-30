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Siber Güvenlik Başkanlığında yeni dönem! Başkan Erdoğan imzaladı, 8 isim göreve geldi

Resmi Gazete’nin 1 Ekim 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile Siber Güvenlik Başkanlığında boş bulunan üst düzey kadrolara yeni atamalar yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar kapsamında başkan yardımcılıkları ile çeşitli genel müdürlük ve hukuk müşavirliği görevlerine yeni isimler getirildi. Ayrıca Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü görevine Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Gazi Güçlütürk atandı.

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Siber Güvenlik Başkanlığında yeni dönem! Başkan Erdoğan imzaladı, 8 isim göreve geldi

Resmi Gazete'nin 1 Ekim 2026 tarihli ve 33387 sayılı nüshasında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile Siber Güvenlik Başkanlığı teşkilat yapısındaki boş bulunan üst düzey kadrolara atamalar gerçekleştirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar kapsamında başkan yardımcılıkları ve çeşitli genel müdürlük görevlerine yeni isimler getirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'ndaki boş kadrolara yeni atamalar yapıldı. (Foto: Resmi Gazete)Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Siber Güvenlik Başkanlığı'ndaki boş kadrolara yeni atamalar yapıldı. (Foto: Resmi Gazete)

SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINDA 8 ATAMA

2026/321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Siber Güvenlik Başkanlığı'nda açık bulunan kadrolara şu atamalar gerçekleştirildi:

Görev
Atanan / Görevlendirilen
Başkan Yardımcılığı
Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdür Yardımcısı Halit Küçükünal
Başkan Yardımcılığı
Yusuf Tancan
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı Ferhat Aydoğdu
Dijital Devlet Genel Müdürlüğü
Furkan Civelek
Siber Savunma Genel Müdürlüğü
Mahmut Esat Yıldırım
Ekosistem Geliştirme Genel Müdürlüğü
Mahmut Küçük
I. Hukuk Müşavirliği
Ercan Atasever

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.

Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü görevine Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Gazi Güçlütürk getirildi. (Foto: Resmi Gazete)Kamu Yapay Zekâ Genel Müdürlüğü görevine Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Gazi Güçlütürk getirildi. (Foto: Resmi Gazete)

KAMU YAPAY ZEKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ ATAMA

2026/322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde açık bulunan Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü görevine ise Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Gazi Güçlütürk atandı.

Her iki karar da 30 Eylül 2026 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.

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