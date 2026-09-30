Siber Güvenlik Başkanlığında yeni dönem! Başkan Erdoğan imzaladı, 8 isim göreve geldi
Resmi Gazete’nin 1 Ekim 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile Siber Güvenlik Başkanlığında boş bulunan üst düzey kadrolara yeni atamalar yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan karar kapsamında başkan yardımcılıkları ile çeşitli genel müdürlük ve hukuk müşavirliği görevlerine yeni isimler getirildi. Ayrıca Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü görevine Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Gazi Güçlütürk atandı.
Resmi Gazete'nin 1 Ekim 2026 tarihli ve 33387 sayılı nüshasında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararları ile Siber Güvenlik Başkanlığı teşkilat yapısındaki boş bulunan üst düzey kadrolara atamalar gerçekleştirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararlar kapsamında başkan yardımcılıkları ve çeşitli genel müdürlük görevlerine yeni isimler getirildi.
SİBER GÜVENLİK BAŞKANLIĞINDA 8 ATAMA
2026/321 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında Siber Güvenlik Başkanlığı'nda açık bulunan kadrolara şu atamalar gerçekleştirildi:
Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
KAMU YAPAY ZEKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE YENİ ATAMA
2026/322 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde açık bulunan Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü görevine ise Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Osman Gazi Güçlütürk atandı.
Her iki karar da 30 Eylül 2026 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı.