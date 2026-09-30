Fotoğrafın program sırasında çekildiği, Gürlek'in Çalışkan'ı şahsen tanımadığı ve söz konusu karşılaşmanın önceden planlanmış bir görüşme olmadığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek 'in Türkevi'ndeki programına ilişkin bazı sosyal medya hesaplarında çeşitli iddialar öne sürüldü. Paylaşımlarda, Gürlek'in kamuoyunda " fon soruşturması" olarak bilinen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Bilal Çalışkan ile aynı fotoğraf karesinde yer alması gündeme getirildi.

Fotoğrafın çekildiği sırada Gürlek'in, Çalışkan'ın kimliği ve hakkında yürütülen adli süreç konusunda bilgisinin bulunmadığı aktarıldı. Fotoğraf karesinin de önceden planlanmış bir görüşme veya özel kabul sırasında değil, Gürlek'in program kapsamında yürüdüğü sırada gerçekleşen anlık bir karşılaşma sonucu oluştuğu belirtildi.

Adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre Çalışkan, Türkevi'ndeki program sırasında tanınmış bir iş insanının beraberindeki kişiler arasında Gürlek'in yanına gelerek fotoğraf çektirdi.

"DELİLLER VE HUKUK ESASTIR"

Gürlek ile Çalışkan arasında herhangi bir tanışıklık, irtibat veya himaye ilişkisi bulunmadığı belirtildi.

Adli süreçte Çalışkan hakkında yakalama kararının bulunmasının da soruşturmanın devam ettiğini gösterdiği ifade edilirken, yargı süreçlerinde kişilerin konumu veya çevresinin değil, deliller ve hukukun esas olduğu vurgulandı.

TAKVİM YAZMIŞTI: BİLAL ÇALIŞKAN FON SORUŞTURMASI KAPSAMINDA FİRARİ OLARAK ARANIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Bilal Çalışkan'ın da bulunduğu 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Çalışkan'ın yurt dışında bulunduğu tespit edilirken, hakkında verilen yakalama kararı doğrultusunda adli sürecin devam ettiği öğrenildi.