CHP’de Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer belediye başkanlarına ihraç
Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu, Yeni Parti tarafından düzenlenen kongreye katıldıkları tespit edilen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’i partiden ihraç etti.
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı.
CHP MYK'sı Sancaktepe, Kadıköy ve Sarıyer belediye başkanlarını partiden ihraç etti.
CHP'den ihraç edilen belediye başkanları şunlar:
- Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu
- Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı
- Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin
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Kararın resmi gerekçesi henüz açıklanmazken, ihraçların CHP bünyesinde bulunmalarına karşın Yeni Parti lehine çalışma yürüttükleri iddiaları ve belediyelerdeki son istifalarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.
İhraç gerekçelerini CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın düzenleyeceği toplantıyla kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.
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