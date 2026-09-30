CHP MYK'sı Sancaktepe, Kadıköy ve Sarıyer b elediye başkanlarını partiden ihraç etti.

CHP'den ihraç edilen belediye başkanları şunlar:

Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı

Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin

CHP'den 3 belediye başkanına ihraç kararı

CHP MYK toplantısında alınan kararıyla 3 belediye başkanı partiden ihraç edildi.

HEPSİ YENİCİ

Kararın resmi gerekçesi henüz açıklanmazken, ihraçların CHP bünyesinde bulunmalarına karşın Yeni Parti lehine çalışma yürüttükleri iddiaları ve belediyelerdeki son istifalarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

İhraç gerekçelerini CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın düzenleyeceği toplantıyla kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.