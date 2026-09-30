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CHP’de Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer belediye başkanlarına ihraç

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yürütme Kurulu, Yeni Parti tarafından düzenlenen kongreye katıldıkları tespit edilen Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu, Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin’i partiden ihraç etti.

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CHP’de Kadıköy, Sancaktepe, Sarıyer belediye başkanlarına ihraç

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) topladı.

CHP MYK'sı Sancaktepe, Kadıköy ve Sarıyer belediye başkanlarını partiden ihraç etti.

CHP'den ihraç edilen belediye başkanları şunlar:

  • Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa Oktay Aksu
  • Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı
  • Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin
Video Oynatma İkonu CHP'den 3 belediye başkanına ihraç kararı

CHP MYK toplantısında alınan kararıyla 3 belediye başkanı partiden ihraç edildi.CHP MYK toplantısında alınan kararıyla 3 belediye başkanı partiden ihraç edildi.

HEPSİ YENİCİ

Kararın resmi gerekçesi henüz açıklanmazken, ihraçların CHP bünyesinde bulunmalarına karşın Yeni Parti lehine çalışma yürüttükleri iddiaları ve belediyelerdeki son istifalarla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

İhraç gerekçelerini CHP Sözcüsü Müslim Sarı'nın düzenleyeceği toplantıyla kamuoyuna açıklanacağı öğrenildi.

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