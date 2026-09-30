Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen kabulün ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum, Yıldırım'a ziyareti için teşekkür ederek Fenerbahçe'ye başarılar diledi.

BAKAN KURUM'DAN AZİZ YILDIRIM'A KABUL

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, ziyaretin gerçekleştiğini duyurdu.