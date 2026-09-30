Bakan Kurum, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile görüştü
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ı Bakanlıkta ağırladı. Kurum, ziyaretin ardından yaptığı paylaşımda sarı-lacivertli kulübe, yönetimine ve sporcularına başarı dileklerini iletti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen kabulün ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurum, Yıldırım'a ziyareti için teşekkür ederek Fenerbahçe'ye başarılar diledi.
BAKAN KURUM'DAN AZİZ YILDIRIM'A KABUL
Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kurum, ziyaretin gerçekleştiğini duyurdu.
FENERBAHÇE'YE BAŞARI DİLEĞİ
Bakan Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım'ı Bakanlığımızda ağırladık. Ziyaretleri için kendilerine teşekkür ediyor; köklü geçmişi ve güçlü camiasıyla Türk sporunun önemli değerlerinden Fenerbahçe'ye, yönetimine ve sporcularımıza başarılar diliyorum."