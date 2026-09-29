TUSAŞ tarafından üretilen HÜRKUŞ-II, Türk Hava Kuvvetleri envanterine girdi. (Fotoğraflar: AA)

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "HÜRKUŞ'ta kazandığımız tasarım, geliştirme, test ve entegrasyon tecrübesini HÜRJET ve KAAN'a taşıyoruz. Yani HÜRKUŞ projesi bize yalnızca bir uçak kazandırmadı, daha büyük hedeflerin altından kalkabilecek bir mühendislik kabiliyeti de kazandırdı. Bir uçağı tasarlamak ve üretmek kadar, ortaya koyduğunuz tasarımın emniyetini ve performansını kendi kabiliyetlerinizle doğrulayabilmek de önemli. HÜRKUŞ'un geliştirme sürecinde yer, laboratuvar ve sistem entegrasyon çalışmaları kapsamında yaklaşık 23 bin saatlik test faaliyeti gerçekleştirdik. 9 Eylül'de HÜRKUŞ'umuza uluslararası standartlarda askeri tip sertifikasyon verdik. Böylece tasarlayan ve üreten olmanın yanında, kendi uçağını test eden ve sertifikalandıran bir yetkinliğe ulaştık" dedi.



HÜRKUŞ'un temel eğitim kabiliyetlerinin yanı sıra hafif taarruz ve yakın hava desteği görevlerini de icra edebilen çok yönlü bir platform olduğuna işaret eden Görgün, bu durumun uçağı uluslararası pazarda benzersiz bir seçenek haline getirdiğini kaydetti.

HÜRKUŞ-II ÖZELLİĞİ DEĞER Azami Seyir Hızı 533 KM/S Servis İrtifası 39.70 FEET Ters Uçuş 30 SANİYE Kanat Açıklığı 10.8 METRE Azami Kalkış Ağırlığı 3.3 TON Azami Menzil 1.190 KM

Milli eğitim uçağı HÜRKUŞ-II'nin ilk teslimatı, TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde düzenlenen törenle gerçekleştirildi. (Fotoğraflar: AA)

Uçağın yüzde 80'lere yaklaşan bir yerlilik oranıyla üretildiğini söyleyen Görgün,dedi.TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu,ifadelerini kullandı.