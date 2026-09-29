Şirketin 3 milyon avroluk borcu nedeniyle İstanbul Havalimanı'na gelen alacaklı şirketin avukatları ve icra memurları, bu sırada havayolu şirketine ait EP-KPB kuyruk tescilli İran seferini yapmak üzere kalkışa hazırlanan uçağın havalanmasına izin verilmemesini istedi.

Haciz işleminin ardından yolcular uçaktan indirilirken, uçak apronda bekletilmeye devam ediyor. (Foto: DHA)

UÇUŞ PROGRAMI AKSAMAMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINDI

Konuyla ilgili İran Sivil Havacılık Örgütü sözcüsü Majid Akhavan, "Dün İstanbul–Tahran seferi sırasında Türkiye'de idari bir konu nedeniyle Boeing uçaklarımızdan birinin operasyonu geçici olarak kısıtlandı. Hukuki ve idari takip süreci devam ediyor. Uçağın en kısa sürede serbest bırakılarak filoya geri dönmesi ve uçuş programımızın aksamaması için gerekli tüm tedbirler alındı" dedi.