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TÜİK verileri açıkladı: Hangi iller eğitimde zirvede? Kadınlar ve erkekler arasındaki fark dikkat çekti

TÜİK’in 2025 yılı verileri Türkiye’nin eğitim süresine ilişkin dikkat çeken tabloyu ortaya koydu. Buna göre bir bireyin eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 16,8 yıla geriledi. Kadınların muhtemel eğitim süresi erkeklerin üzerinde kalırken, iller arasındaki fark da dikkat çekti. Bayburt ve Karabük 18,6 yılla zirvede yer alırken, Şanlıurfa 13,8 yılla en düşük değerde kaldı.

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TÜİK verileri açıkladı: Hangi iller eğitimde zirvede? Kadınlar ve erkekler arasındaki fark dikkat çekti

TÜİK'in 2025 yılı verileri, Türkiye'de bireylerin eğitim hayatında geçirmesi beklenen sürenin 16,8 yıla gerilediğini ortaya koydu. Muhtemel eğitim süresi bir önceki yıla göre azalırken, kadınların eğitimde geçirmesi beklenen süre erkeklerin üzerinde kaldı. İl bazında ise eğitim süresindeki farklılıklar dikkat çekti; Bayburt ve Karabük zirvede, Şanlıurfa ise en alt sırada yer aldı.

TÜİK, 2025 yılı muhtemel eğitim süresi verilerini açıkladı. (Foto: AA)TÜİK, 2025 yılı muhtemel eğitim süresi verilerini açıkladı. (Foto: AA)

MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ 16,8 YILA GERİLEDİ

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı verilerine göre, ilkokula başlama çağındaki bir bireyin eğitim hayatında geçirmesi beklenen süre 16,8 yıl olarak hesaplandı. Bu değer, 2024 yılına göre yüzde 2,4'lük düşüşe işaret etti.

Türkiye’de muhtemel eğitim süresi 16,8 yıl olarak hesaplandı. (Foto: TÜİK)Türkiye’de muhtemel eğitim süresi 16,8 yıl olarak hesaplandı. (Foto: TÜİK)

ORTAÖĞRETİME KADAR BEKLENEN EĞİTİM SÜRESİ 11,9 YIL OLDU

İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl olarak belirlendi. Toplam muhtemel eğitim süresindeki düşüş hem erkeklerde hem kadınlarda görüldü.

Eğitim süresi bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı. (Foto: AA)Eğitim süresi bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı. (Foto: AA)

KADINLARIN MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ ERKEKLERİ GEÇTİ

2025'te kadınlar için muhtemel eğitim süresi 17,2 yıl, erkekler için ise 16,3 yıl oldu. Kadınlarda süre bir önceki yıla göre yüzde 2,4, erkeklerde ise yüzde 2,5 azaldı.

Ortaöğretimi tamamlayana kadar beklenen süre 11,9 yıl oldu. (Foto: TÜİK)Ortaöğretimi tamamlayana kadar beklenen süre 11,9 yıl oldu. (Foto: TÜİK)

TÜRKİYE OECD ORTALAMASININ ÜZERİNDE

OECD'nin 2024 yılı verilerine göre, ilkokuldan yükseköğretime kadar muhtemel eğitim süresi ortalaması 16,6 yıl oldu. Türkiye'de aynı gösterge 17,2 yıl ile OECD ortalamasının üzerinde yer aldı.

Kadınların muhtemel eğitim süresi 17,2 yıl olarak kaydedildi. (Foto: AA)Kadınların muhtemel eğitim süresi 17,2 yıl olarak kaydedildi. (Foto: AA)

EĞİTİM SÜRESİNDE ZİRVE BAYBURT VE KARABÜK'ÜN

2025'te il bazında en yüksek muhtemel eğitim süresi 18,6 yıl ile Bayburt ve Karabük'te görüldü. Bu illeri 18,4 yıl ile İstanbul ve 18,3 yıl ile Tunceli takip etti.

EN DÜŞÜK SÜRE ŞANLIURFA'DA ÖLÇÜLDÜ

Muhtemel eğitim süresinin en düşük olduğu il 13,8 yıl ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı 14,1 yıl ile Şırnak ve 14,3 yıl ile Muş izledi.

Şanlıurfa 13,8 yılla en düşük muhtemel eğitim süresine sahip il oldu. (Foto: TÜİK)Şanlıurfa 13,8 yılla en düşük muhtemel eğitim süresine sahip il oldu. (Foto: TÜİK)

KADINLARDA TUNCELİ, ERKEKLERDE BAYBURT ÖNE ÇIKTI

Kadınlarda en yüksek muhtemel eğitim süresi Tunceli'de, erkeklerde ise Bayburt'ta kaydedildi. Kadınlarda Tunceli'yi Karabük, İstanbul, Rize ve Ankara izlerken, erkeklerde Bayburt'un ardından Erzincan, Karabük, İstanbul ve Bolu geldi.

CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKSİ KADINLAR LEHİNE YÜKSELDİ

Muhtemel eğitim süresi kapsamında cinsiyet eşitliği endeksi 2025 yılında 1,05 oldu. 2018'de 0,97 olan endeks, yedi yılda 0,08 puan yükselerek kadınlar lehine değişim gösterdi.

Türkiye’nin eğitim süresi OECD ortalamasının üzerinde kaldı. (Foto: AA)Türkiye’nin eğitim süresi OECD ortalamasının üzerinde kaldı. (Foto: AA)

EĞİTİMDE CİNSİYET FARKININ EN BELİRGİN OLDUĞU İLLER BELLİ OLDU

Cinsiyet eşitliği endeksinin en yüksek olduğu il 1,13 ile Iğdır olurken, onu Tunceli, Bartın, Çankırı ve Kars takip etti. Endeksin en düşük olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Bayburt, Muş, Erzurum ve Batman oldu.

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