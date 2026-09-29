TÜİK verileri açıkladı: Hangi iller eğitimde zirvede? Kadınlar ve erkekler arasındaki fark dikkat çekti
TÜİK’in 2025 yılı verileri Türkiye’nin eğitim süresine ilişkin dikkat çeken tabloyu ortaya koydu. Buna göre bir bireyin eğitim hayatında geçirmesi muhtemel süre 16,8 yıla geriledi. Kadınların muhtemel eğitim süresi erkeklerin üzerinde kalırken, iller arasındaki fark da dikkat çekti. Bayburt ve Karabük 18,6 yılla zirvede yer alırken, Şanlıurfa 13,8 yılla en düşük değerde kaldı.
TÜİK'in 2025 yılı verileri, Türkiye'de bireylerin eğitim hayatında geçirmesi beklenen sürenin 16,8 yıla gerilediğini ortaya koydu. Muhtemel eğitim süresi bir önceki yıla göre azalırken, kadınların eğitimde geçirmesi beklenen süre erkeklerin üzerinde kaldı. İl bazında ise eğitim süresindeki farklılıklar dikkat çekti; Bayburt ve Karabük zirvede, Şanlıurfa ise en alt sırada yer aldı.
MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ 16,8 YILA GERİLEDİ
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı verilerine göre, ilkokula başlama çağındaki bir bireyin eğitim hayatında geçirmesi beklenen süre 16,8 yıl olarak hesaplandı. Bu değer, 2024 yılına göre yüzde 2,4'lük düşüşe işaret etti.
ORTAÖĞRETİME KADAR BEKLENEN EĞİTİM SÜRESİ 11,9 YIL OLDU
İlkokul çağındaki bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl olarak belirlendi. Toplam muhtemel eğitim süresindeki düşüş hem erkeklerde hem kadınlarda görüldü.
KADINLARIN MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ ERKEKLERİ GEÇTİ
2025'te kadınlar için muhtemel eğitim süresi 17,2 yıl, erkekler için ise 16,3 yıl oldu. Kadınlarda süre bir önceki yıla göre yüzde 2,4, erkeklerde ise yüzde 2,5 azaldı.
TÜRKİYE OECD ORTALAMASININ ÜZERİNDE
OECD'nin 2024 yılı verilerine göre, ilkokuldan yükseköğretime kadar muhtemel eğitim süresi ortalaması 16,6 yıl oldu. Türkiye'de aynı gösterge 17,2 yıl ile OECD ortalamasının üzerinde yer aldı.
EĞİTİM SÜRESİNDE ZİRVE BAYBURT VE KARABÜK'ÜN
2025'te il bazında en yüksek muhtemel eğitim süresi 18,6 yıl ile Bayburt ve Karabük'te görüldü. Bu illeri 18,4 yıl ile İstanbul ve 18,3 yıl ile Tunceli takip etti.
EN DÜŞÜK SÜRE ŞANLIURFA'DA ÖLÇÜLDÜ
Muhtemel eğitim süresinin en düşük olduğu il 13,8 yıl ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı 14,1 yıl ile Şırnak ve 14,3 yıl ile Muş izledi.
KADINLARDA TUNCELİ, ERKEKLERDE BAYBURT ÖNE ÇIKTI
Kadınlarda en yüksek muhtemel eğitim süresi Tunceli'de, erkeklerde ise Bayburt'ta kaydedildi. Kadınlarda Tunceli'yi Karabük, İstanbul, Rize ve Ankara izlerken, erkeklerde Bayburt'un ardından Erzincan, Karabük, İstanbul ve Bolu geldi.
CİNSİYET EŞİTLİĞİ ENDEKSİ KADINLAR LEHİNE YÜKSELDİ
Muhtemel eğitim süresi kapsamında cinsiyet eşitliği endeksi 2025 yılında 1,05 oldu. 2018'de 0,97 olan endeks, yedi yılda 0,08 puan yükselerek kadınlar lehine değişim gösterdi.
EĞİTİMDE CİNSİYET FARKININ EN BELİRGİN OLDUĞU İLLER BELLİ OLDU
Cinsiyet eşitliği endeksinin en yüksek olduğu il 1,13 ile Iğdır olurken, onu Tunceli, Bartın, Çankırı ve Kars takip etti. Endeksin en düşük olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Siirt, Bayburt, Muş, Erzurum ve Batman oldu.
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