2025'te kadınlar için muhtemel eğitim süresi 17,2 yıl, erkekler için ise 16,3 yıl oldu. Kadınlarda süre bir önceki yıla göre yüzde 2,4, erkeklerde ise yüzde 2,5 azaldı.

OECD'nin 2024 yılı verilerine göre, ilkokuldan yükseköğretime kadar muhtemel eğitim süresi ortalaması 16,6 yıl oldu. Türkiye'de aynı gösterge 17,2 yıl ile OECD ortalamasının üzerinde yer aldı.

Kadınların muhtemel eğitim süresi 17,2 yıl olarak kaydedildi. (Foto: AA)

EĞİTİM SÜRESİNDE ZİRVE BAYBURT VE KARABÜK'ÜN

2025'te il bazında en yüksek muhtemel eğitim süresi 18,6 yıl ile Bayburt ve Karabük'te görüldü. Bu illeri 18,4 yıl ile İstanbul ve 18,3 yıl ile Tunceli takip etti.

EN DÜŞÜK SÜRE ŞANLIURFA'DA ÖLÇÜLDÜ

Muhtemel eğitim süresinin en düşük olduğu il 13,8 yıl ile Şanlıurfa oldu. Şanlıurfa'yı 14,1 yıl ile Şırnak ve 14,3 yıl ile Muş izledi.