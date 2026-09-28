Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrası verdiği mesajlara işaret eden Çiftçi, milletin hakkına, malına ve birikimine uzanan girişimlere karşı devletin tavrının net olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin mesaj verdi. Çiftçi, vatandaşların kazancına ve birikimine yönelik girişimlere karşı mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.

Başkan Erdoğan (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

"MİLLETİMİZİN HELAL KAZANCINA UZANAN ELİ KIRARIZ"

"Milletimizin helal kazancına uzanan eli kırarız" diyen Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin Kabine Toplantısı'nda kapsamlı şekilde ele alındığını ifade eden Çiftçi, Cumhurbaşkanı'nın "Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa, karşısında bizi bulur, devleti bulur" sözlerini hatırlattı.

Vatandaşın hakkının yenilmesine göz yummayacaklarını belirten Çiftçi, "Milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız" ifadelerini kullandı.

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