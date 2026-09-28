İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den fon mesajı: "Milletimizin helal kazancına uzanan eli kırarız"
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmeler ele alındı. Toplantının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşın helal kazancı, alın teri ve birikimine uzanan girişimlere karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirterek, “Milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız” dedi.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin mesaj verdi. Çiftçi, vatandaşların kazancına ve birikimine yönelik girişimlere karşı mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sermaye piyasalarında yaşanan son gelişmelerin toplantıda kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.
Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrası verdiği mesajlara işaret eden Çiftçi, milletin hakkına, malına ve birikimine uzanan girişimlere karşı devletin tavrının net olduğunu söyledi.
"MİLLETİMİZİN HELAL KAZANCINA UZANAN ELİ KIRARIZ"
"Milletimizin helal kazancına uzanan eli kırarız" diyen Çiftçi, İçişleri Bakanlığı olarak Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için gece gündüz çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.
Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerin Kabine Toplantısı'nda kapsamlı şekilde ele alındığını ifade eden Çiftçi, Cumhurbaşkanı'nın "Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa, karşısında bizi bulur, devleti bulur" sözlerini hatırlattı.
Vatandaşın hakkının yenilmesine göz yummayacaklarını belirten Çiftçi, "Milletimizin helal kazancına, alın terine ve birikimine uzanan kirli elleri mutlaka kırarız" ifadelerini kullandı.