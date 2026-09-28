Aydın'da jandarma ekiplerinin yasa dışı bahis suçuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

1.2 milyarlık bahis operasyonu: 12 tutuklama!

MASAK İNCELEMESİNDE 1 MİLYAR 234 MİLYON TL'LİK HACİM

Soruşturma kapsamında 7258 sayılı Kanun'un 5. maddesi çerçevesinde yasa dışı bahis suçunu işledikleri değerlendirilen 15 şüpheli tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde şüphelilerle bağlantılı hesaplarda toplam 1 milyar 234 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.