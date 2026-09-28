Yasa dışı bahiste 1 milyar 234 milyon TL’lik trafik! 4 ilde operasyon 12 tutuklama
Aydın merkezli 4 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 12’si tutuklandı. MASAK incelemesinde şüphelilerle bağlantılı hesaplarda 1 milyar 234 milyon TL’lik işlem hacmi tespit edilirken operasyonlarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Aydın'da jandarma ekiplerinin yasa dışı bahis suçuna yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
1.2 milyarlık bahis operasyonu: 12 tutuklama!
MASAK İNCELEMESİNDE 1 MİLYAR 234 MİLYON TL'LİK HACİM
Soruşturma kapsamında 7258 sayılı Kanun'un 5. maddesi çerçevesinde yasa dışı bahis suçunu işledikleri değerlendirilen 15 şüpheli tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan analizlerde şüphelilerle bağlantılı hesaplarda toplam 1 milyar 234 milyon TL işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler, 25 Eylül'de Aydın merkezli olmak üzere İstanbul, Kocaeli ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda haklarında işlem başlatılan 15 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 15 SIM kart, 2 laptop, 2 harddisk ve 3 USB bellek ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyaller soruşturma kapsamında incelemeye alındı.
12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 12'si tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.