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Bakanlık açıkladı: Halde yeni dönem! Zincirdeki aracı sayısı azalıyor

Vatandaşın sofrasındaki fiyat artışlarına karşı yürütülen operasyonların ardından Ticaret Bakanlığı, yaş meyve ve sebze ticaretinde köklü değişiklikler içeren yeni yasal düzenleme için düğmeye bastı. Bakan Ömer Bolat, aracı sayısını azaltacak, üretici birliklerini teşvik edecek ve tüm süreci kayıt altına alacak yeni modelin detaylarını açıkladı.

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Bakanlık açıkladı: Halde yeni dönem! Zincirdeki aracı sayısı azalıyor

Vatandaşın sofrasına uzananlara yapılan operasyonun yankıları sürerken, Ticaret Bakanlığı yaş meyve-sebzede yeni düzenleme için çalışmaları hızlandırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve ticaretinde yeni düzenleme çalışmasının yeni yasama döneminde gündeme gelmesinin beklendiğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat (Foto: AA)Ticaret Bakanı Ömer Bolat (Foto: AA)

Bolat, düzenlemenin temel amacının üretici birliklerini teşvik etmek, çiftçiden perakendeye uzanan zincirdeki aracı sayısını azaltmak ve tüm süreci kayıt altına almak olduğunu belirtti.

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, hal kayıt sisteminin etkin kullanılmasının önemine işaret eden Bakan Bolat, fiyatların üreticiden başlayarak kayıt içine alınmasının haksız fiyat oluşumlarını önlemede kritik rol oynayacağını söyledi.

Sebze ve meyvede aracı azaltılacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Sebze ve meyvede aracı azaltılacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

YARGILAMA YAPILACAK

Sebze-meyve piyasasına ilişkin soruşturma hakkında da açıklamalarda bulunan Bolat, teftiş raporları, vergi denetim kurulu verileri ve ilgili kurumlardan alınan bilgiler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir operasyon yürüttüğünü, tutuklamaların gerçekleştiğini söyledi. Bolat, sürecin soruşturmadan iddianameye, ardından yargılamaya dönüşeceğini ifade etti.

Türkiye'de hallerin 1960'tan bu yana yürürlükte olan sistemle yönetildiğini, 177 halin belediyeler tarafından işletildiğini belirten Bolat, 2012'de yapılan değişikliklerin önemli olduğunu ancak yalnızca yasa çıkarmanın yeterli olmadığını söyledi.

Meyve ve sebze hali (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Meyve ve sebze hali (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

İKLİMİ BAHANE EDİYORLAR

Bakan Bolat, bazı aktörlerin iklim koşullarını veya arz-talep dengesini fiyat sabitleme ve haksız ticaret için gerekçe olarak kullanabildiğini ifade ederken, WhatsApp grupları üzerinden fiyat sabitleme iddialarına da değinerek, "Bu tür uygulamalar her kademede ortaya çıkabiliyor" dedi.

İstanbul'a kadar ürüne 7-10 lira seviyelerinde ek maliyet geliyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)İstanbul'a kadar ürüne 7-10 lira seviyelerinde ek maliyet geliyor. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Taşımacılık maliyetlerinin de fiyatlar üzerinde önemli etkisi bulunduğunu belirten Bakan Bolat, ürünün başlangıç fiyatı düşük olsa bile İstanbul haline ulaşana kadar nakliye, fire, bozulma ve pazar kayıpları nedeniyle kilogram başına 7-10 lira seviyelerinde ek maliyet oluşabildiğini ifade etti.

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