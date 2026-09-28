Vatandaşın sofrasına uzananlara yapılan operasyonun yankıları sürerken, Ticaret Bakanlığı yaş meyve-sebzede yeni düzenleme için çalışmaları hızlandırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sebze ve meyve ticaretinde yeni düzenleme çalışmasının yeni yasama döneminde gündeme gelmesinin beklendiğini söyledi.

Sabah'tan Dilek Güngör'ün haberine göre, hal kayıt sisteminin etkin kullanılmasının önemine işaret eden Bakan Bolat, fiyatların üreticiden başlayarak kayıt içine alınmasının haksız fiyat oluşumlarını önlemede kritik rol oynayacağını söyledi.

Bolat, düzenlemenin temel amacının üretici birliklerini teşvik etmek, çiftçiden perakendeye uzanan zincirdeki aracı sayısını azaltmak ve tüm süreci kayıt altına almak olduğunu belirtti.

Sebze ve meyvede aracı azaltılacak (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

YARGILAMA YAPILACAK

Sebze-meyve piyasasına ilişkin soruşturma hakkında da açıklamalarda bulunan Bolat, teftiş raporları, vergi denetim kurulu verileri ve ilgili kurumlardan alınan bilgiler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir operasyon yürüttüğünü, tutuklamaların gerçekleştiğini söyledi. Bolat, sürecin soruşturmadan iddianameye, ardından yargılamaya dönüşeceğini ifade etti.

Türkiye'de hallerin 1960'tan bu yana yürürlükte olan sistemle yönetildiğini, 177 halin belediyeler tarafından işletildiğini belirten Bolat, 2012'de yapılan değişikliklerin önemli olduğunu ancak yalnızca yasa çıkarmanın yeterli olmadığını söyledi.