Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bilecik Söğüt, mevcut karayolu ağını küresel lojistik hatlarıyla taçlandıracak tarihî iki büyük modernizasyon projesine ev sahipliği yapıyor. İlçe, üretim ve ticaret hacmini katlayacak mevcut iki stratejik yol hattını genişleterek bölge ulaşım ağını ve altyapısını güçlendiriyor.

Söğüt-Bozüyük ve İnhisar yolları, bölge ulaşımını güçlendirecek. (Fotoğraflar: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınmıştır)

İlçenin sanayi ve lojistik merkezlere erişimini en üst seviyeye çıkaracak olan ve yatırım programına alınan 22,3 kilometre uzunluğundaki Bozüyük-Söğüt Yolu projesinde beklenen ilk adım atıldı. Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilen ve tam 46 firmanın kıyasıya yarıştığı ihaleyi kazanan şirket, yasal sürecin tamamlanmasının ardından yapım öncesi hazırlıklara başladı.

Projenin lojistik üssü olarak belirlenen ve Söğüt'e sadece 2 kilometre mesafede bulunan tarihi Zeyve Köyü ya da yeni adıyla Dereboyu Köyü mevkiinde, firmanın iş makinelerini ve teknik ekibini konuşlandıracağı dev şantiyenin kurulması için çalışmalar resmen başlatıldı. Şantiyenin tamamlanmasının ardından Söğüt ile Bozüyük arasındaki standardı yükseltecek, mevcut yolu genişleterek sürüş konforunu en üst düzeye çıkaracak ana yol yapım işine geçilecek. Söğüt-Bozüyük yolu için 1 milyar 200 milyon liralık kaynak ayrıldı.

İNHİSAR HATTINDA KRİTİK VİRAJ

Söğüt'ten ticaret ağını güçlendirecek ikinci ve en büyük ayağı oluşturan müjde ise İnhisar hattından geldi. Yıllardır bölge halkının ve üreticilerin yapılmasını istediği "Söğüt-İnhisar" hattı için bugün en kritik viraj dönülüyor.

Söğüt-Çaltı-İnhisar-4. Bölge Hududu Yolu'nun büyük yapım ihalesi gerçekleştiriliyor. 1 milyar 800 milyon liralık bütçe ayrılan proje, 30,4 kilometre uzunluğundaki hattı kapsıyor. İki etap halinde planlanan projenin ilk etabında yol, Çayköy Köprüsü'ne kadar uzanacak.