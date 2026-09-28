Fatih Ergin Kaşif Kozinoğlu dosyasında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklandı!
Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gazeteci Fatih Ergin hakkında yeni bir gelişme yaşandı. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla işlem yapılan Ergin, tutuklandı.
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gazeteci Fatih Ergin, 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.
Gazeteci Fatih Ergin, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, serbest bırakılan eski cezaevi kampüs doktoru Turgay Tamer'in ölümüyle ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ergin, bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından Ergin, tutuklanma talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklandı.
Simla Öğütcü Takvim.com.tr Güncel