Hükümetin işçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günler ile çalışma saatlerinin iş sözleşmesine yazılmasına yönelik yaptığı düzenleme esnek (hibrit) çalışma modelini yeniden gündeme getirdi. 2027- 2029 Orta Vadeli Programda yapılacağı vadedilen esnek çalışma modeli nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

ESNEK ÇALIŞMA NEDİR?

Geleneksel (09.00–18.00 arası) mesai saatlerinden farklı olarak, çalışanların işverenle birlikte işe başlama ve bitiş saatlerini planlayabildiği iş modelidir.

Ofis merkezli olmamakla birlikte sabit çalışma saatleri de yoktur. Bu çalışma modeli giderek daha fazla benimsenirken, yalnızca özel sektörde değil, kamu kurumlarında da uygulama olanağı buluyor.

Esnek çalışma modelinde maaş ve haklar korunacak. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

HANGİ MODELLER VAR?

Esnek çalışma modelleri; ofis dışında evde veya kafede yapılan "uzaktan çalışma", belirli, genellikle kısa süreli dönemler için çalışmayı kapsayan "dönemsel çalışma", çalışanların çalışma başlangıç ve bitiş saatlerini kendilerine göre ayarladığı "esnek saatler", bazı günler ofiste bazı günler evde uzaktan çalışmayı içeren "hibrit çalışma", tam zamanlı bir pozisyondan daha az çalışma olan "yarı zamanlı çalışma" ve çalışma saatlerinin daha kısa bir haftada yoğunlaştığı "sıkıştırılmış haftalar" şeklinde sıralanabilir.

Kamu çalışanlarının günlük çalışma saati 8 saat olarak korunacak. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?

Esnek çalışma, kadınların hem istihdamda kalması hem de aile hayatına zaman ayırması açısından son dönemde yeniden gündeme geldi. Türkiye'de çalışan kadınlar başta olmak üzere doğurganlık oranında ciddi düşüş yaşanıyor. Bu eksende çalışan kadınların esnek çalışma ile aile hayatının desteklenmesi kaçınılmaz görülüyor.

ZAMAN NASIL DÜZENLENİR?

Geleneksel sistemde çalışma saatleri 09:00-18:00 olarak uygulanırken, esnek çalışmada bu saatler geri çekilebileceği gibi ileriye de alınabilir. Çalışma saatleri 07:00-16:00 veya 12:00-21:00 gibi periyotlar şeklinde haftalık 40 saate uygun olarak düzenlenebilir.

Çalışma günleri de 4 gün ofis 2 gün uzaktan çalışma şeklinde planlanabilir. Çalışma gün ve saatlerini çalışanlar ve işverenler karşılıklı olarak belirler.