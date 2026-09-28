92 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Siber Suçlarla Mücadele kapsamında son 5 günde 25 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 473 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 286'sı tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı açıklaması (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

DOLANDIRICILIKTAN YASA DIŞI BAHİSE KADAR BİRÇOK SUÇ

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda düzenlenen operasyonlar, il emniyet müdürlüklerinin Siber Suçlarla Mücadele şube müdürlüklerince yürütülen çalışmalar sonucunda gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi. Şüphelilerin dosya masrafı, vergi ücreti, araç kiralama ve kapora bedeli gibi temaları kullanarak vatandaşları hedef aldıkları belirlendi.

YASA DIŞI BAHİS VE ÇEVRİM İÇİ ÇOCUK MÜSTEHCENLİĞİ

Şüphelilerin ayrıca müstehcen çocuk görüntüleri barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri ve bu sitelerin reklamını yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları da belirlendi.