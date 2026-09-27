Azerbaycan Adalet Bakanlığı Adli Bilimler Merkezi Kalite Daire Başkanı Cabir Ahmet, Türkiye'nin adli tıp alanındaki çalışmalarını takdir etti. (Fotoğraflar: AA ve İHA)

"TÜRK ADLİ TIP KURUMUNUN TÜM TECRÜBESİNDEN YARARLANMAYI UMUYORUZ"

Türkiye Adli Tıp Kurumunun çalışmalarını değerlendiren Cabir Ahmet, kurumun uluslararası standartlarda faaliyet gösterdiğine dikkati çekti. Türkiye Adli Tıp Kurumunun çalışma ortamı ve yöntemlerini takdir ettiklerini belirten Ahmet, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Adli Tıp Kurumu dünyada rekabet oluşturacak bir ortamda çalışıyor ve kendi metotlarıyla, çalışma ortamıyla takdir edilecek durumda. Hepimiz hem Türkiye hem Türk dünyası adına bundan mutluyuz. Adli tıp alanında hem biz hem de diğer Türk devletlerinin kurumlarının ikili anlaşmaları oluyor. Bu konuda Türk Adli Tıp Kurumunun tüm tecrübesinden yararlanmayı umuyoruz."

"KONGRE UZMAN YETİŞMESİNE KATKI SAĞLIYOR"

Adli uzmanlığın sıradan faaliyetlerden ibaret olmadığını belirten Ahmet, adli tıp alanında uzman yetiştirilmesinin önemine değindi.

Ahmet, kongrenin adli tıp alanında uzmanların yetişmesine katkı sağlaması nedeniyle çok değerli olduğunu kaydetti.

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