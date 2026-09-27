Türkiye'nin adli tıp tecrübesine talip oldular! Azerbaycan'dan iş birliği mesajı
Azerbaycan Adalet Bakanlığı Adli Bilimler Merkezi Kalite Daire Başkanı Cabir Ahmet, Türkiye Adli Tıp Kurumunun uluslararası standartlardaki çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek kurumun tecrübesinden yararlanmak istediklerini söyledi. Ahmet, Türk devletleri arasında adli bilimler alanındaki iş birliğinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.
Azerbaycan, adli tıp alanında Türkiye'nin tecrübesinden yararlanmak ve iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek istiyor. Azerbaycan Adalet Bakanlığı Adli Bilimler Merkezi Kalite Daire Başkanı Cabir Ahmet, Türkiye Adli Tıp Kurumunun çalışmalarını takdir ettiklerini belirterek kurumun uluslararası alandaki konumuna dikkat çekti. Ahmet, Türk devletleri arasında adli bilimler alanındaki iş birliklerinin sürdürülmesinin ve yeni projelerin hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.
Adli Tıp Kurumu tarafından Antalya'daki Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Tesisleri'nde düzenlenen 21. Uluslararası Adli Tıp Günleri Kongresi, 40 ülkeden uzmanları bir araya getirdi. Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu kongrede, adli tıp alanındaki güncel gelişmeler ve uluslararası iş birliği olanakları ele alındı.
TÜRK DEVLETLERİ ARASINDA ADLİ BİLİMLER İŞ BİRLİĞİ
Kongrede düzenlenen "Türk Devletleri Teşkilatı Bünyesindeki Adli Tıp ve Adli Bilim Kurumlarında Bilirkişilik" oturumuna katılan Cabir Ahmet, Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmelerde bulundu.
Adli Tıp Günleri Kongresi'nin Türk devletleri arasında adli tıp alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve güncel gelişmelerin paylaşılması açısından önemli olduğunu belirten Ahmet, kongrenin uzmanların yetişmesine de katkı sağladığını ifade etti.
Adli tıp çalışmalarının insanlığın ortak yararına hizmet ettiğini vurgulayan Ahmet, suçla mücadelede adli bilimlerin önemli bir rol üstlendiğini söyledi.
TÜRK ADLİ BİLİMLER AĞI İÇİN BAKÜ'DE KURUCU TOPLANTI
Türk devletleri arasında uzun süredir yürütülen çalışmaların devam ettiğini belirten Ahmet, nisan ayında Bakü'de Türk Adli Bilimler Ağının Kurucu Toplantısı'nın gerçekleştirildiğini hatırlattı.
Toplantıda hazırlanan rapor doğrultusunda iş birliklerinin sürdürüldüğünü aktaran Ahmet, yeni projeler üzerinde de çalışıldığını dile getirdi.
"TÜRK ADLİ TIP KURUMUNUN TÜM TECRÜBESİNDEN YARARLANMAYI UMUYORUZ"
Türkiye Adli Tıp Kurumunun çalışmalarını değerlendiren Cabir Ahmet, kurumun uluslararası standartlarda faaliyet gösterdiğine dikkati çekti. Türkiye Adli Tıp Kurumunun çalışma ortamı ve yöntemlerini takdir ettiklerini belirten Ahmet, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Adli Tıp Kurumu dünyada rekabet oluşturacak bir ortamda çalışıyor ve kendi metotlarıyla, çalışma ortamıyla takdir edilecek durumda. Hepimiz hem Türkiye hem Türk dünyası adına bundan mutluyuz. Adli tıp alanında hem biz hem de diğer Türk devletlerinin kurumlarının ikili anlaşmaları oluyor. Bu konuda Türk Adli Tıp Kurumunun tüm tecrübesinden yararlanmayı umuyoruz."
"KONGRE UZMAN YETİŞMESİNE KATKI SAĞLIYOR"
Adli uzmanlığın sıradan faaliyetlerden ibaret olmadığını belirten Ahmet, adli tıp alanında uzman yetiştirilmesinin önemine değindi.
Ahmet, kongrenin adli tıp alanında uzmanların yetişmesine katkı sağlaması nedeniyle çok değerli olduğunu kaydetti.