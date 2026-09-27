Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan Anım Günü mesajı: Karabağ Azerbaycan toprağıdır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Anım Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Karabağ'ın özgürlüğü için mücadele eden şehitleri rahmetle, gazileri hürmetle andı. Erdoğan, "Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır" dedi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dost ve kardeş Azerbaycan'ın Anım Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Karabağ'ın işgalden kurtarılması ve özgürlüğüne kavuşması için mücadele eden şehitleri ve gazileri anan Başkan Erdoğan, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu vurguladı.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum.
Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır."
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel