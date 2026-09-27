Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dost ve kardeş Azerbaycan'ın Anım Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Karabağ'ın işgalden kurtarılması ve özgürlüğüne kavuşması için mücadele eden şehitleri ve gazileri anan Başkan Erdoğan, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu vurguladı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve kardeş Azerbaycan'ın Anım Günü vesilesiyle Karabağ'ı işgalden kurtarmak, özgürlüğüne kavuşturmak için mücadele eden kahraman şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi hürmetle yâd ediyorum.

Qarabağ Azerbaycan toprağıdır, sonsuza kadar da öyle kalacaktır."

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