Başkan Erdoğan'dan Preveze Deniz Zaferi mesajı: Kahraman denizcilerimizi tebrik ediyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, kahraman denizcilere görevlerinde başarı dilerken, "Bu şanlı zaferle Akdeniz’i Türk gölü haline getirenKaptan-ıderya Barbaros Hayreddin Paşa’yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yâd ediyorum." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Başkan Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'yle Akdeniz'i Türk gölü haline getiren Kaptan-ıderya Barbaros Hayreddin Paşa ve kahraman leventlerini rahmetle yâd ederken, Türk denizcilerinin Deniz Kuvvetleri Günü'nü kutladı.
Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, bu şanlı zaferle Akdeniz'i Türk gölü haline getiren Kaptan-ıderya Barbaros Hayreddin Paşa'yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yâd ediyorum.
Kahraman denizcilerimize üstlendikleri görevlerde Allah'tan muvaffakiyet diliyor, her birine selamlarımı iletiyorum."