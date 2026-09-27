Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Foto: Sosyal medya)

Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Preveze Deniz Zaferimizin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü en kalbî duygularımla tebrik ediyor, bu şanlı zaferle Akdeniz'i Türk gölü haline getiren Kaptan-ıderya Barbaros Hayreddin Paşa'yı kahraman leventleriyle birlikte rahmetle yâd ediyorum.

Kahraman denizcilerimize üstlendikleri görevlerde Allah'tan muvaffakiyet diliyor, her birine selamlarımı iletiyorum."

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