Başkan Erdoğan

"AYNI AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin öncülük ettiği girişimlere ve krizlerin barışçıl çözümü için sunduğu önerilere gösterilen ilginin ülkenin diplomatik ağırlığını ortaya koyduğunu belirten Fidan, bundan sonraki döneme ilişkin mesajını da paylaştı.

Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek ve daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sağlamak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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