Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan BM sonrası kritik mesaj: Türkiye diplomaside vites yükseltti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM 81. Genel Kurul haftasında New York’ta yürütülen yoğun diplomasi trafiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin Filistin’den iklim değişikliğine, gıda güvenliğinden arabuluculuk ve göçe kadar birçok başlıkta aktif rol üstlendiğini belirten Fidan, “Ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek ve daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sağlamak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurul haftasının ardından New York'taki diplomasi trafiğini değerlendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yürütülen temaslara dikkati çeken Fidan, Türkiye'nin hafta boyunca ikili görüşmelerden çok taraflı toplantılara uzanan geniş bir diplomasi gündemi yürüttüğünü belirtti.
Fidan, BM'de gerçekleştirilen etkinlik ve görüşmelerin verimli geçtiğini ifade ederken, Türkiye'nin farklı coğrafyalara uzanan diplomatik temaslarıyla bölgesel ve küresel meselelerde inisiyatif alma kapasitesini ortaya koyduğunu vurguladı.
NEW YORK'TA YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, BM 81. Genel Kurul haftası kapsamında ABD'nin New York kentinde Başkan Erdoğan başkanlığında yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü hatırlattı.
Başkan Erdoğan'ın temaslarının yanı sıra Dışişleri Bakanlığı ve diğer Türk kurumlarının yetkililerinin de çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdiğini belirten Fidan, Türk heyetinin çeşitli toplantılara katılarak Türkiye'yi farklı platformlarda temsil ettiğini aktardı.
TÜRK DİPLOMASİSİNİN GENİŞ GÜNDEMİ
Hafta boyunca sürdürülen çalışmaların Türk diplomasisinin farklı coğrafyalardaki etkinliğini ve geniş bir gündemde inisiyatif alma kabiliyetini yansıttığını belirten Fidan, Türkiye'nin uluslararası gündemin öne çıkan başlıklarına katkı sunduğunu kaydetti.
Fidan, şu ifadeleri kullandı:
"Filistin başta olmak üzere, iklim değişikliği, gıda güvenliği, arabuluculuk ve göç gibi konularda yürütülen çalışmalara katkı sunduk. Ev sahipliği yapacağımız BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31 Zirvesi) ilişkin önceliklerimizi açıkladık."
FİLİSTİN'DEN COP31'E ÇOK BAŞLIKLI TEMAS
Türkiye'nin BM haftasında Filistin meselesini gündemin ön sıralarında tuttuğunu belirten Fidan, bunun yanında iklim değişikliği, gıda güvenliği, arabuluculuk ve göç gibi küresel sorunlara ilişkin çalışmalara da katkı verildiğini ifade etti.
Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 Zirvesi'ne ilişkin önceliklerin de New York'taki temaslarda uluslararası kamuoyuyla paylaşıldığını aktardı.
"AYNI AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Türkiye'nin öncülük ettiği girişimlere ve krizlerin barışçıl çözümü için sunduğu önerilere gösterilen ilginin ülkenin diplomatik ağırlığını ortaya koyduğunu belirten Fidan, bundan sonraki döneme ilişkin mesajını da paylaştı.
Fidan, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak, bölgemizde barış ve istikrarı güçlendirmek ve daha adil bir uluslararası düzenin inşasına katkı sağlamak için aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.