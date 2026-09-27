Adalet Bakanı Akın Gürlek, Sultanbeyli 10. Kitap Fuarı'nda yaptığı konuşmada eğitimden hukuka, Gazze'de yaşananlardan Türkiye'nin terör, uyuşturucu ve organize suç yapılarıyla mücadelesine kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu. Kamuoyunda "Fon operasyonları" olarak adlandırılan sürece de değinen Gürlek, konunun yargının tamamen kontrolünde ve takibinde olduğunu belirterek, gerekli soruşturmaların açıldığını ve açılmaya devam ettiğini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Kamuoyunda 'Fon operasyonları' olarak adlandırılan konu, yargımızın tamamen kontrolünde ve takibindedir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını, hukuklarını asla yedirtmeyiz. Haklarını yiyen varsa da sonuna kadar bunun hesabını sorarız. Cumhuriyet başsavcılıklarımız ve ilgili kurumlarımız süreci kapsamlı bir şekilde gözlem altına almış, gerekli soruşturmaları açmış, açmaya devam etmektedir." dedi. Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen Sultanbeyli 10. Kitap Fuarı'ndaki stantları gezen Bakan Gürlek burada vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Burada konuşan Bakan Gürlek, Başkan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, muhabbetini ve özlemini ilettiğini dile getirerek, Sultanbeyli Belediyesinin düzenlediği 10. Sultanbeyli Kitap Fuarı vesilesiyle vatandaşlarla bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi ve AA) "BİR DÜNYA KİTAP, BİR KİTAP DÜNYA" Gürlek, "Bu yılın 'Bir Dünya Kitap, Bir Kitap Dünya' teması, kitabın insana açtığı ufku çok güzel anlatıyor. Fuarımızda 102 yayınevi ve 70 yazar okurlarla buluşuyor. Okuyan, yazan ve ilim irfana ömrünü adayanları bir araya getiren bu fuarın var olmasında katkısı bulunan herkesi canıgönülden tebrik ediyorum. Belediye Başkanımız Sayın Ali Tombaş'a ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor, insanlığın aydınlanması yolunda emek verenlerin yollarının açık olmasını Allah'tan diliyorum." dedi. Cehalet ve eğitimsizliğin, gelişmemiş toplumların en büyük kronik hastalığı olduğunu, okumayan, yazmayan ve fikir üretmeyen milletlerin gelişemediğini, kalkınamadığını ve dünyada rekabet gücünü asla elde edemeyeceğini ifade eden Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve son 25 yılda her alanda çok şükür devrimler yaptık. Türkiye'de kitap okuma oranını da ikiden fazlaya katlayarak iyi bir sayıya ulaştırdık. Türkiye, kitap üretimi ve pazar büyüklüğü itibarıyla Uluslararası Yayıncılar Birliği verileri ve sektörel değerlendirmelere göre dünyada ilk 10 ile 12 ülke arasında bulunmaktadır. Bu veriler, AK Parti iktidarımızın kitap ve yayın hayatına verdiği desteği açıkça göstermektedir." diye konuştu. Gürlek, "Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum." diyen kutlu anlayışın emanetçileri olduklarını, tarihimizde 50–60 yıllık hayatlarına 500'e yakın eser sığdıran, günümüze kalan eserlerini dahi hakkıyla okuyup hıfzetmenin bir ömre bedel olduğu Gazali ve İbn-i Sina gibi abidevi isimler olduğunu, en büyük vasfı fetihler yapmak, devletler kurmak olan ecdadın "Kalem kılıçtan daha keskindir." sözünün de okumaya ve yazmaya verdiği önemi gösterdiğini aktardı.