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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında şok gelişme: Eski adli tıp doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu

Son dakika: Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer, evinde ölü bulundu.

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında şok gelişme: Eski adli tıp doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu

Son dakika: Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer, evinde ölü bulundu.

Şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...

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