Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında şok gelişme: Eski adli tıp doktoru Turgay Tamer evinde ölü bulundu
Son dakika: Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer, evinde ölü bulundu.
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Son dakika: Kaşif Kozinoğlu soruşturması kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan eski adli tıp doktoru Turgay Tamer, evinde ölü bulundu.
Şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel