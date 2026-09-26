MHP Lideri Bahçeli'den Türk Dil Bayramı mesajında kritik uyarı: Milli şuuru zedeler
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda Türkçenin milli kimlik ve toplumsal hafızadaki yerine dikkat çekti. Türkçenin geleceği ile Türkiye'nin geleceğinin doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Yabancı kavram ve sözcüklerin ölçüsüz biçimde dilimizi kuşatmasına karşı Türkçenin kendi imkânlarını geliştirmek, zenginliğini ortaya çıkarmak ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen güçlü bir dil olarak yaşatmak büyük önem taşımaktadır." dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, dilin bir milletin kültürüne anlam, ruh ve içerik kazandıran, duygu ile düşüncelerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan en temel ve vazgeçilmez değer olduğunu ifade etti.
Milletlerin tarih boyunca sahip oldukları birikimleri dil aracılığıyla muhafaza ettiğine değinen MHP Lideri Bahçeli, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Dil; bir milletin kültürüne anlam, ruh ve içerik kazandıran; duygu ve düşüncelerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan vazgeçilmez bir değerdir. Milletler, tarih boyunca sahip oldukları ahlakı, gelenekleri, hatıraları, yaşayış biçimlerini ve ortak değerleri büyük ölçüde dilleri aracılığıyla muhafaza etmişlerdir. Bu yönüyle Türkçe, milletimizin hafızası, ortak bilinci ve müşterek duygularının taşıyıcısıdır."
"TÜRKÇEYİ KORUMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR"
Türkiye'nin istikbali ile Türkçenin varlığı arasındaki sarsılmaz bağa vurgu yapan Bahçeli, dilin sadece bir iletişim aracı olmadığını belirtti.
Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin varlığı ve geleceği, Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılıdır. Türkçemiz, yalnızca bir iletişim ve anlaşma aracı değil; aynı zamanda bizi millet yapan, tarihimizden ve kültürel birikimimizden beslenen temel değerlerimizden biridir. Yüzlerce kuşağın düşüncesini, hatırasını ve tecrübesini taşıyarak bugünlere ulaşan Türkçe, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz en güçlü köprülerden biridir. Bu nedenle Türkçeyi korumak, yaşatmak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak, devlet ve millet olarak ortak sorumluluğumuzdur."
"DİLİN ZAYIFLAMASI MİLLİ ŞUURU ZEDELER"
Türkçenin yabancı diller karşısında güç kaybetmesinin doğuracağı tehlikelere işaret eden MHP Lideri, durumun sadece linguistik bir mesele olmadığını kaydederek şu ifadeleri kullandı:
"Türkçenin zayıflaması ve zaman içerisinde başka diller karşısında kendi gücünü kaybetmesi, yalnızca dil alanında yaşanacak bir değişim olarak görülmemelidir. Dilin zayıflaması; kültürel aidiyetin, millî şuurun ve ortak kimliğin de zedelenmesine yol açabilecek önemli bir meseledir. Çünkü dil, millet fertleri arasındaki aidiyet duygusunu güçlendiren, ortak bir "biz" anlayışını besleyen ve toplumsal birlikteliği perçinleyen, yaşayan bir varlıktır."
"BİN YILLIK KARDEŞLİĞİN VE ORTAK HAFIZANIN BAĞI"
Türkçenin tarihsel süreçte üstlendiği birleştirici misyona değinen Bahçeli, köklü kültür mirasını hatırlatarak şunları kaydetti:
"Türkçe, tarih boyunca milletimizin siyasal ve kültürel varlığının şekillenmesinde önemli bir rol üstlenmiştir. Orhun Anıtlarından Kaşgarlı Mahmut'a, Ahmet Yesevi'den Karamanoğlu Mehmet Bey'e, Yunus Emre'den Ali Şir Nevai'ye uzanan büyük bir kültür mirasının taşıyıcısı olan Türkçemiz; bin yıllık kardeşliğin, ortak hafızanın ve müşterek ülkülerin güçlü bir bağlayıcısıdır. Bu nedenle Türkçenin korunması, yalnızca geçmişe sahip çıkmak değil, geleceğimizi de güvence altına almaktır."
YABANCI KAVRAM KUŞATMASINA KARŞI UYARI
Yabancı kelimelerin dili istila etmesine karşı durulması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Güzel Türkçemizin bilim, sanat, edebiyat ve düşünce dili olarak daha da güçlenmesi; doğru, temiz ve özenli kullanılması hepimizin ortak sorumluluğudur. Yabancı kavram ve sözcüklerin ölçüsüz biçimde dilimizi kuşatmasına karşı Türkçenin kendi imkânlarını geliştirmek, zenginliğini ortaya çıkarmak ve çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen güçlü bir dil olarak yaşatmak büyük önem taşımaktadır. Türkçe, ecdadımızdan bizlere bırakılmış kutlu bir emanettir. Onu sevmek, korumak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara bütün zenginliğiyle aktarmak millî bir görevdir. 26 Eylül Türk Dil Bayramı vesilesiyle, Türkçemizin geçmişten geleceğe uzanan güçlü ve canlı bir kültür mirası olarak yaşamasını; bilimde, sanatta, edebiyatta ve hayatın her alanında daha da güçlenmesini diliyor, 26 Eylül Türk Dil Bayramı'nı kutluyorum."