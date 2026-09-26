Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli mesajında, dilin bir milletin kültürüne anlam, ruh ve içerik kazandıran, duygu ile düşüncelerin nesilden nesile aktarılmasını sağlayan en temel ve vazgeçilmez değer olduğunu ifade etti. Milletlerin tarih boyunca sahip oldukları birikimleri dil aracılığıyla muhafaza ettiğine değinen MHP Lideri Bahçeli, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu: "Dil; bir milletin kültürüne anlam, ruh ve içerik kazandıran; duygu ve düşüncelerin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlayan vazgeçilmez bir değerdir. Milletler, tarih boyunca sahip oldukları ahlakı, gelenekleri, hatıraları, yaşayış biçimlerini ve ortak değerleri büyük ölçüde dilleri aracılığıyla muhafaza etmişlerdir. Bu yönüyle Türkçe, milletimizin hafızası, ortak bilinci ve müşterek duygularının taşıyıcısıdır." "TÜRKÇEYİ KORUMAK ORTAK SORUMLULUĞUMUZDUR"

Türkiye'nin istikbali ile Türkçenin varlığı arasındaki sarsılmaz bağa vurgu yapan Bahçeli, dilin sadece bir iletişim aracı olmadığını belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi, AA) Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Türkiye'nin varlığı ve geleceği, Türkçenin varlığı ve geleceğiyle doğrudan bağlantılıdır. Türkçemiz, yalnızca bir iletişim ve anlaşma aracı değil; aynı zamanda bizi millet yapan, tarihimizden ve kültürel birikimimizden beslenen temel değerlerimizden biridir. Yüzlerce kuşağın düşüncesini, hatırasını ve tecrübesini taşıyarak bugünlere ulaşan Türkçe, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz en güçlü köprülerden biridir. Bu nedenle Türkçeyi korumak, yaşatmak, geliştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak, devlet ve millet olarak ortak sorumluluğumuzdur."