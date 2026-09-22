İstanbul'da Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 iş yeri ile 5 vale noktasına düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuyla ilgili sokak satıcısı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'da 3 ilçede iş yeri ve vale noktalarına uyuşturucu operasyonu düzenlendi (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır) 8 İŞ YERİ VE 5 VALE NOKTASINA OPERASYON

Bu kapsamda Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de bulunan 8 iş yeri ile 5 vale noktasına operasyon düzenlendi.