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Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de torbacılara darbe: Valelerden zehir çıktı

İstanbul'un lüks semtlerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik ekiplerinin Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer’de adres gösterilen iş yerleri ile vale noktalarına eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 160 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda uyuşturucu madde, hassas terazi ve mühimmatın ele geçirildiği baskınların ardından şüpheliler hakkında başlatılan adli tahkikat devam ediyor.

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Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de torbacılara darbe: Valelerden zehir çıktı

İstanbul'da Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de uyuşturucu satıcılarına yönelik 8 iş yeri ile 5 vale noktasına düzenlenen operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçuyla ilgili sokak satıcısı olarak tabir edilen şüphelilerin yakalanması ve suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'da 3 ilçede iş yeri ve vale noktalarına uyuşturucu operasyonu düzenlendi (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)İstanbul'da 3 ilçede iş yeri ve vale noktalarına uyuşturucu operasyonu düzenlendi (Fotoğraflar DHA'dan alınmıştır)

8 İŞ YERİ VE 5 VALE NOKTASINA OPERASYON
Bu kapsamda Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de bulunan 8 iş yeri ile 5 vale noktasına operasyon düzenlendi.

Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de torbacılara darbe: Valelerden zehir çıktı-3

Operasyonda 160 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 223 sentetik ecza hapı, 18 ecstasy hapı, 12 gram esrar, 9 şişe içerisinde toplam 45 mililitre GHB, peçeteye emdirilmiş 1 adet butinaca, 5 hassas terazi, 110 tabanca mermisi ve 130 bin 500 lira ele geçirildi.

Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de torbacılara darbe: Valelerden zehir çıktı-4

Şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de torbacılara darbe: Valelerden zehir çıktı-6 Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de torbacılara darbe: Valelerden zehir çıktı-7 Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer'de torbacılara darbe: Valelerden zehir çıktı-8
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