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Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı: Esnaf ziyareti yaparken yere yığıldı!

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kent merkezinde gerçekleştirdiği pazar ziyareti sırasında aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ağbaba tedavi altına alındı.

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Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı: Esnaf ziyareti yaparken yere yığıldı!

Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, pazarda gerçekleştirdiği program sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Ağbaba, olay yerine çağrılan ambulansla tıp merkezine kaldırıldı.

Video Oynatma İkonu Veli Ağbaba pazarda fenalaştı

Edinilen bilgilere göre, Veli Ağbaba kent merkezinde pazarda vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine çevrede bulunan partililer tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraf: İHA)Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraf: İHA)

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ağbaba'ya ilk müdahaleyi yaptı. Ağbaba, daha sonra ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Ağbaba'nın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

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