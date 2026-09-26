Edinilen bilgilere göre, Veli Ağbaba kent merkezinde pazarda vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine çevrede bulunan partililer tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraf: İHA)

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ağbaba'ya ilk müdahaleyi yaptı. Ağbaba, daha sonra ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Ağbaba'nın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.