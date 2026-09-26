Veli Ağbaba hastaneye kaldırıldı: Esnaf ziyareti yaparken yere yığıldı!
Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kent merkezinde gerçekleştirdiği pazar ziyareti sırasında aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Ağbaba tedavi altına alındı.
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Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, pazarda gerçekleştirdiği program sırasında fenalaşarak baygınlık geçirdi. Ağbaba, olay yerine çağrılan ambulansla tıp merkezine kaldırıldı.Veli Ağbaba pazarda fenalaştı
Edinilen bilgilere göre, Veli Ağbaba kent merkezinde pazarda vatandaşlarla bir araya geldiği sırada fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine çevrede bulunan partililer tarafından 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ağbaba'ya ilk müdahaleyi yaptı. Ağbaba, daha sonra ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.
Ağbaba'nın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Güncel